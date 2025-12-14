Роберта Хаджийска се класира за полуфиналите на Европейското първенство по бокс до 17 години

Роберта Хаджийска се класира за полуфиналите на Европейското първенство по бокс за юноши и девойки до 17 години в Киенбаум.

На ринга в Германия талантливата българска боксьорка записа категорична победа в категория до 48 килограма. Под наставленията на Стойка Кръстева тя срази с 5:0 датчанката Тилде Фаурхьой.

Така Хаджийска си осигури минимум бронзово отличие от първенството. За място на финал утре тя ще боксира с Асмин Кабас (Турция).

Христо Тасков (57 кг) и Ивайло Колев (60 кг) заеха пето място. Те отстъпиха на четвъртфиналите, съответно пред Даниеле Фаби (Италия) и Шахин Асланов (Азербайджан).