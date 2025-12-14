Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  Роберта Хаджийска се класира за полуфиналите на Европейското първенство по бокс до 17 години

Роберта Хаджийска се класира за полуфиналите на Европейското първенство по бокс до 17 години

  • 14 дек 2025 | 20:19
  • 202
  • 0
Роберта Хаджийска се класира за полуфиналите на Европейското първенство по бокс до 17 години

Роберта Хаджийска се класира за полуфиналите на Европейското първенство по бокс за юноши и девойки до 17 години в Киенбаум.

На ринга в Германия талантливата българска боксьорка записа категорична победа в категория до 48 килограма. Под наставленията на Стойка Кръстева тя срази с 5:0 датчанката Тилде Фаурхьой.

Така Хаджийска си осигури минимум бронзово отличие от първенството. За място на финал утре тя ще боксира с Асмин Кабас (Турция).

Христо Тасков (57 кг) и Ивайло Колев (60 кг) заеха пето място. Те отстъпиха на четвъртфиналите, съответно пред Даниеле Фаби (Италия) и Шахин Асланов (Азербайджан).

