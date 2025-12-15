Популярни
Лудогорец си уреди четвъртфинал за Купата след рутинна победа над Септември - на живо от София след 1:3
  3. Мани Пакиао планира няколко битки през 2026 година

Мани Пакиао планира няколко битки през 2026 година

  • 15 дек 2025 | 18:32
  • 342
  • 0
Бившият световен шампион по бокс от Филипините Мани Пакиао обяви, че планира да се бие няколко пъти през 2026 година.

„Имам планирани няколко битки за 2026 г. Водим преговори“, цитираха няколко медии Пакиао.

На 20 юли 46-годишният Пакиао имаше мач с Марио Бариос за първи път от четири години. Битката завърши наравно.

Пакиао има рекорд от 62 победи (39 с нокаут), 8 загуби и 3 равенства. Той е единственият боксьор в историята, спечелил световни титли в осем теглови категории.

Снимки: Imago

