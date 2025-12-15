Мани Пакиао планира няколко битки през 2026 година

Бившият световен шампион по бокс от Филипините Мани Пакиао обяви, че планира да се бие няколко пъти през 2026 година.

„Имам планирани няколко битки за 2026 г. Водим преговори“, цитираха няколко медии Пакиао.

На 20 юли 46-годишният Пакиао имаше мач с Марио Бариос за първи път от четири години. Битката завърши наравно.

Пакиао има рекорд от 62 победи (39 с нокаут), 8 загуби и 3 равенства. Той е единственият боксьор в историята, спечелил световни титли в осем теглови категории.

Снимки: Imago