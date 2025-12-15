Най-добрите цитати от Европейското първенство по крос-кънтри

Какво споделиха медалистите в Лагоа? В сайта на Европейската атлетика подбраха някои от най-добрите изказвания на атлетите, които се качиха на подиума на Европейското първенство по крос-кънтри за 2025 г.

Надя Батолети за бъдещите си планове…

"Сега очакванията са високи и искам да съм готова за сезона в зала. Коледа наближава, но единственото ми желание е да завърша успешно университетските си изпити. Последният ми е на 30 декември, така че желанието ми е да приключа с висшето си образование.“

"Мога да си се представя като архитект някой ден в бъдещето. В момента просто искам най-накрая да завърша университета и да се съсредоточа само върху тренировките и спорта. Последните пет години бяха лудост, съчетавайки университет и лека атлетика.“

Меган Кийт за възстановяването си след падане в началото на състезанието…

"След 10 секунди паднах по лице, тръгнах от последно място, така че се опитвах да бъда търпелива, но беше трудно, не исках да съм отзад. През цялото време се опитвах да премеря усилията си и това се отплати, защото лесно можех да прегоря.“

За мислите ѝ относно трасето... "Трасето беше наистина трудно. Когато го погледнах за първи път, си помислих, че не е крос трасе, а по-скоро прилича на видеоиграта Mario Kart… и с толкова много хълмове и скокове трябваше да се съобразявам. Но беше забавно предизвикателство.“

Ясемин Джан за любовта ѝ към крос-кънтри бягането…

"Понякога в спорта трябва да приемеш това, което получаваш, и след това да продължиш към следващата цел. Нямам планове за следващите си състезания, но знам едно: ще се върна на Европейското първенство по крос-кънтри догодина, със сигурност, защото крос-кънтрито има специално място в сърцето ми.“

Ник Григс за "мечтания“ двоен успех за Ирландия в състезанието при мъжете до 23 години…

"Това е мечтан ден за момчетата, мечтан ден за Ирландия. Имах толкова много сребърни медали, имах и бронз индивидуално, така че най-накрая се завърнах на върха на европейския подиум.“

"Нещата могат да се случат толкова бързо и животът може да се промени толкова лесно; не можеш да приемаш нищо за даденост, така че днешният ден е специален. Просто се опитвам да попия всичко, доколкото мога в момента. Мисля, че тази контузия ме накара да ценя моменти като този много повече.“

За стремежа му да пробяга 5000 м под 13 минути…

"Сега ще бъдем на (тренировъчен) лагер за няколко седмици, а след това отиваме в Бостън за 5000 м. Ще бъде много трудно, но вярвам, че мога да сляза под бариерата от 13 минути. Това е основната ми цел за сезона в зала.“

Драматичен финал донесе златото на Ндикумвенайо пред Гресие в Лагоа

Джими Гресие с равносметка за своя сезон 2025…

"Реших да дойда тук главно защото отборът се нуждаеше от моята помощ, за да се опитаме да се борим за медал, а също така вярвах, че мога да спечеля индивидуално. Завърших втори, не точно това, за което дойдох, но съм доволен след една невероятна година. Световен шампион, европейски шампион на полумаратон, много невероятни лични рекорди се случиха през 2025 г. Каква прекрасна година!“

"Разбира се, в последната обиколка вярвах, че мога да победя Тиери в спринта, но се оказа, че той е по-силен от мен. Браво на него. За съжаление днес краката ми не бяха толкова силни, колкото ми се искаше.“

Алоис Абрахам за вдъхновения от Гресие финален спринт за бронза при мъжете до 20 години…

"На 400 метра преди финала бях пети. Въпреки че времето ми за подиум изтичаше, знаех, че имам още сили и в съзнанието ми изникна победният спринт на Джими Гресие в Токио. Просто дадох всичко от себе си. Беше прекрасно усещане.“

Победителят при младежите до 20 години Вилем Рендерс за предпочитанията си към крос кънтри пред пистата… "Обичам крос-кънтри. Харесва ми повече от пистата, така че мисля, че ще продължа да се занимавам с него. Това трасе беше много трудно, защото нямахте никакво време за възстановяване. Изкачванията бяха много бързи и имаше остри завои. Беше специално трасе. Никога не съм бягал на нещо подобно.“

Смазваща доминация на Фицджералд донесе трета европейска титла по крос-кънтри

Инес Фицджералд за своя хеттрик от европейски титли по крос кънтри до 20 години…

"Мисля, че Брюксел (през 2023 г.) беше най-специалното състезание, след като завърших четвърта в Торино. Да се върна и да спечеля в Брюксел на любимото ми трасе… кал. Това е, което харесвам.“

Орелиен Раджа за спечелването на сребро при мъжете до 23 години след разочарованията в Анталия и Берген… "Продължих да вярвам в процеса, извлякох поука от лошия опит, за да бъда по-зрял. Това ми отвори очите да повиша нивото си. Сега знам, че просто трябваше да бъда спокоен, защото един ден щях да спечеля този международен медал. Разбира се, отне ми много повече време, отколкото очаквах, но каквото, такова. След разочарованието в Берген, това се усеща като сладък реванш.“

Мария Фореро за значението на нейната кърпа за врата…

"Толкова много дни мислех за този момент и всички очаквания се оправдаха. Нося тази кърпа заради моята приятелка Бланка, която се оттегля тази година и ми я даде, така че исках да бягам с нея, за да бъде с мен по време на състезанието.“

Пиетро Арезе за ролята му в третата титла на Италия в смесената щафета от 2022 г. насам…

"Това е четвъртият път, в който бягам в щафетата, и за първи път цялата работа беше свършена, преди да получа палката, така че съм изключително благодарен на моя отбор. Всичко, което трябваше да направя, беше да запазя позицията. При последните две златни отличия се налагаше аз да натрупам преднина за отбора, но тази година съотборниците ми свършиха всичко, преди аз да започна да бягам. Огромни благодарности за тях.“

Родриго Лима за напрежението да бъдеш част от смесената щафета на Португалия:

"Чувствах напрежение да бъда в този отбор с медалисти от световно ниво. Имаме световен шампион... но аз не съм тук случайно. Посвещавам се на това да присъствам на такива сцени и вярвам, че не загубих и метър спрямо момчетата пред мен. Когато Саломе предаде палката на пето място, знаех, че Исак ще направи нещо специално, и той наистина го направи!“

Калъм Елсън за директния сблъсък с Исак Надер на последния пост:

"Очевидно се състезаваме в Португалия. Исак Надер, световният шампион, е португалец, така че чувах през цялото време как ме следва, защото публиката ставаше все по-шумна и по-шумна. Просто си мислех, че ако ме изпревари, трябва да се надявам да няма друг след него, за да мога да запазя медал. Ще се опитаме да го победим следващия път.“

