Близък на Майкъл Джонсън проговори за фалита на Големия шлем на атлетиката

Някога будещ възхищение, днес Майкъл Джонсън вижда репутацията си застрашена заради неговата лекоатлетическа верига Голям шлем на атлетиката, която подаде молба за обявяване в несъстоятелност по Глава 11 в Делауеър. Лигата дължи милиони на атлети и кредитори.

Този ход последва отмяната на едно от четирите събития, планирани за дебютния сезон на Големия шлем на атлетиката. Съдебните документи разкриват приблизителни задължения между 10 и 50 милиона долара, а списъкът с кредитори наброява между 200 и 999 души. Предстои да започне съдебно контролирано преструктуриране.

"Невероятно е... той се превърна от предполагаем спасител на спорта в човек, за когото се говори сякаш е най-лошият“, споделя пред Telegraph агент, чиито атлети са получили само половината от обещаните наградни фондове и хонорари.

"Едно нещо, което ме шокира, беше колко бързо някои хора се обърнаха срещу него. Изглежда, че е имал повече врагове, отколкото предполагах.“

Веригата Голям шлем на атлетиката подаде молба за защита от фалит на фона на милионни дългове.

Проблемите бяха очевидни още от първия турнир в Ямайка, който пострада от ниска посещаемост и веднага беше наречен „Grand Flop Track“ от Патрик Маджар, ключов архитект на конкурентната Диамантена лига.

Кризата се отрази и на медийната кариера на Майкъл Джонсън. BBC, негов телевизионен дом в продължение на почти 25 години, не го включи в отразяването на тазгодишното Световно първенство по лека атлетика, а завръщането му изглежда малко вероятно.

"Загубата за коментаторството е огромна... той беше един от великите спортни анализатори“, коментира Джим Розентал, бивш водещ по лека атлетика в ITV. "Много е тъжно, но не можеш да го оставиш да анализира атлети, докато целият този проблем не бъде разрешен.“

Въпреки тежката ситуация, комуникацията от страна на Големия шлем на атлетиката остава предизвикателна. В прессъобщение лигата все още е описвана като "глобалния дом на професионалната атлетика“, а в съобщение до заинтересованите страни, видяно от The Telegraph, фалитът е представен като стъпка, "целяща да позиционира лигата за дългосрочен успех“.

Мелиса Джеферсън-Уудън и Сидни Маклафлин-Леврон сред големите губещи след фалита на веригата.

Източници, близки до Джонсън, настояват, че той страда, но остава отдаден на каузата. Те подчертават избора на Глава 11 – правен инструмент за преструктуриране, а не Глава 7, която би означавала ликвидация.

"Много е трудно... имаше някои наистина болезнени моменти през последните шест месеца“, разкрива източник. "Майкъл наистина се опитва да постъпи правилно и притежава онзи ген на спортист, който не му позволява да се откаже... той все още е 100 процента отдаден и решен да намери изход.“

Очаква се процесът по преструктуриране да продължи около три месеца, през които лигата ще търси допълнителни инвестиции, за да създаде жизнеспособен план за пълно изплащане на дължимото към атлетите.

Спортистите обаче са притеснени от клауза в кодекса за несъстоятелност, която потенциално може да ги принуди да върнат плащания, получени в рамките на 90 дни преди подаването на молбата.

Експерти по несъстоятелност смятат това за малко вероятно, тъй като големи кредитори като Winners Alliance и Световната атлетика също искат атлетите да бъдат изплатени с предимство.

"Те казаха: "Ще ви дадем най-доброто изживяване и можете или да дойдете тук, да загубите и да спечелите 10 хиляди, или да отидете на Диамантена лига и да спечелите 10 хиляди“, обясни Джош Кър. "Аз си казах: "Това звучи като доста солидна сделка.“

Въпреки че има широко разпространен скептицизъм относно завръщането на лигата догодина, някои не са готови да я отпишат напълно.

Поддръжниците на Майкъл Джонсън признават неговия прекомерен оптимизъм по отношение на преговорите с инвеститори, но отричат всякакви злонамерени действия.

"Това беше голям урок... срамно би било, ако хората погледнат на това и си помислят: "Не можеш да направиш това за атлетиката и тези идеи нямат смисъл“, казва вътрешен източник.

Повечето са съгласни, че за да се завърне Големият шлем на атлетиката, всички неуредени дългове към атлетите трябва да бъдат изплатени, а средствата за сезон 2025 трябва да бъдат платени предварително или обезпечени в ескроу сметка.

Световната атлетика, на която се дължат приблизително 30 000 долара, заяви, че няма да поднови лиценза на Големия шлем на атлетиката, докато атлетите не получат пълните си плащания.

Известният агент Пол Дойл отбеляза, че дори при 50% изплащане, някои атлети все пак са спечелили повече, отколкото преди в кариерата си.

Основното предизвикателство сега обаче е възстановяването на доверието и изпълнението на обещанията. Това, което някога изглеждаше като болезнена спънка, сега прилича повече на планина за изкачване.

Следвай ни:

Снимки: Imago