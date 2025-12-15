О'Конър: Никога не съм си представяла успеха през 2025 г.

По всички стандарти 2025 г. беше запомняща се и променяща живота пробивна година за атлетката Кейт О'Конър. 25-годишната спортистка се превърна в една от най-успешните истории в ирландския и северноирландския спорт през последните 12 месеца. Нейните изключителни постижения в леката атлетика достигнаха своя връх със забележителен сребърен медал в седмобоя на Световното първенство по лека атлетика в Токио през септември.

Тя спечели и сребърен медал в петобоя на Световното първенство в зала в Китай, бронз в същата дисциплина на Европейското първенство в зала и стана шампионка на Световните университетски игри.

През тази звездна година, в която тя се изкачи драстично до второ място в световната ранглиста, О'Конър също така подобри ирландските национални рекорди в седмобоя и петобоя и постигна серия от лични рекорди в индивидуалните дисциплини, в които се състезава.

"Беше лудост. Трудно е да се опише с думи колко различен е животът ми сега. Много е натоварено, но това беше един от най-приятните периоди в живота ми“, сподели О'Конър в интервю за Томас BBC Sport NI.

"Никога не бих могла да предвидя, че всичко това ще се случи. Знам, че винаги съм полагала много усилия, но тази година беше на съвсем различно ниво.“

"Да спечеля един медал беше невероятно. Да спечеля два беше лудост. А след това да спечеля още два – просто никога не съм си представяла, че това може да се случи.“

Наслада от момента и префокусиране Ирландската атлетка спечели сребърен медал за Северна Ирландия на Игрите на Британската общност през 2022 г. в Бирмингам, след което завърши 13-та на Световното първенство през следващата година и 14-та на Олимпийските игри в Париж.

Тя споделя, че ще си позволи малко време по време на празничния период, за да осмисли огромния си напредък през последните месеци, преди да си постави целите за 2026 г.

"Беше толкова приятно, а понякога просто нямам търпение да се върна към рутината си и да започна отново да тренирам за следващата година. Но също така трябва да осъзная, че направих нещо специално тази година и просто да се насладя на момента“, казва тя.

"В началото на годината не си бях поставила за цел да спечеля четири международни медала, целта ми беше един. Но щом влязох в ритъм, осъзнах, че е постижимо.“

"Не позволих на нищо да ме спре и това е може би едно от нещата, които научих тази година – никога да не се подценяваш, а да бъдеш голям, да заемаш място и да знаеш, че принадлежиш на такива места.“

"Възгледите ми за спорта са различни, очакванията ми към себе си също, и до края на атлетическата си кариера ще се стремя да печеля медали. Не съм там просто за участие, искам да бъда най-добрата.“

О'Конър записа пет лични рекорда в седемте дисциплини, за да завърши на второ място на Световното в Токио, поставяйки нов ирландски национален рекорд от 6714 точки.

По-рано през годината тя постигна нов ирландски рекорд в петобоя в зала от 4683 точки на турнира по многобой в Талин (Естония) и спечели бягането на 800 метра, като постави четири лични рекорда по пътя към третото място на Европейското първенство в зала.

Тя споделя, че иска да се състезава професионално в леката атлетика през следващите два олимпийски цикъла, като основната ѝ амбиция е златен медал.

"Крайната ми цел е да стигна до Олимпиадата, да бъда на подиума и да се опитам да спечеля златен медал. Мисля, че ако не си представяш, че го правиш, никога няма да го постигнеш.“

"Ще работя много усилено, докато стигна дотам. Напълно вярвам, че мога да го направя. Въпреки че постигнах страхотни неща тази година, знам, че има още много потенциал. Просто ще продължа да надграждам и да видя какво още мога да постигна.“

Макар и горда с постиженията си през 2025 г., мислите на О'Конър вече са насочени към това, което я очаква през следващите 12 месеца.

Основните акценти ще бъдат Световното първенство в зала през март, а след това Игрите на Британската общност и Европейското първенство през лятото.

"Искам да осмисля и да оценя това, което направих, но след това да го оставя настрана и да продължа към следващата година, защото винаги искам повече и се стремя напред“, обясни тя.

О'Конър направи коментара си, след като завърши магистърска степен по "Връзки с обществеността и комуникации“ в Университета на Ълстър.

"Беше трудно. Учих задочно, което очевидно ми улесни нещата. Вписваше се добре в тренировъчния ми график, но изискваше много организация и доста добра комуникация с преподавателите ми, и успяхме да се справим доста добре.“

"Нещо, което научих през 2024 г., беше, че е много важно за мен да бъда Кейт атлетката, но и Кейт личността, а университетът ми даде шанс да развия приятелства и да се развия като човек.“

"Спортът очевидно е огромна част от живота ми, но също така съм наясно, че в един момент спортната ми кариера ще приключи. Искам да съм сигурен, че когато това се случи, пред мен ще има възможно най-много отворени врати.“

