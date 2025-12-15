Световният атлет на годината извън стадиона Сабастиан Саве откровено за себе си

Кениецът Сабастиан Саве спечели два от най-големите маратони в света през 2025 г. През април, в едва второто си състезание на тази дистанция, той триумфира в Лондон с време 2:02:27, изпреварвайки втория с повече от минута. Пет месеца по-късно той спечели и маратона в Берлин с най-добро постижение в света за сезона – 2:02:16, като финишира с четири минути преднина пред най-близкия си съперник. Към днешна дата той е спечелил и трите маратона, в които е участвал, като във всеки от тях е постигнал време под 2 часа и 3 минути.

Кениецът прави равносметка на изминалата година и поглежда към следващия сезон и бъдещето.

За признанието на Световните атлетически награди

"Много съм щастлив да бъда тук, това означава много за мен. Показва, че работата, която свърших тази година, е получила признание и аз наистина го оценявам. Много се гордея, че спечелих два големи маратона (Лондон и Берлин). Да спечелиш тези състезания в един сезон е нещо специално. Когато застанеш на старта на тези големи маратони, знаейки, че имаш шанс за победа, чувството е страхотно. Кара те да се чувстваш оценен и потвърждава, че упоритата работа се е отплатила."

За пътя си към спорта

"Започнах да бягам, когато бях в началното училище. Продължих и в гимназията, въпреки че в началото не бях много успешен. С течение на времето започнах да тренирам по-сериозно, присъединих се към тренировъчен лагер и в крайна сметка получих спонсорство, което ми помогна да се съсредоточа изцяло върху атлетиката. Изискваше се търпение и постоянство.“

За тренировъчния си режим

"Тренирам в Капсабет, окръг Нанди, в Кения. Това е селски район на голяма надморска височина и е добро място за подготовка за маратон. Тренирам със силна група атлети, а средата е много подходяща за бягане на дълги разстояния. Тренировките в силен отбор те тласкат напред. Когато всички работят усилено, това те мотивира да продължаваш да се усъвършенстваш, защото постоянно се предизвиквате един друг. Фокусът ми е върху добрата тренировъчна среда и упоритата работа. Постоянството е много важно.“

За състезателните си цели през следващата година

"Вече съм изцяло маратонец. Преминах от полумаратона, така че няма да защитавам титлата си на Световния шампионат по шосейно бягане в Копенхаген догодина. Ще участвам в маратон през пролетта, но все още не можем да обявим кой ще бъде той.“

За това да бъдеш вдъхновение за по-младите атлети "Надявам се моят път да покаже на младите бегачи, че всичко е възможно. Преди гледах други атлети и вярвах, че един ден мога да последвам същия път. Да се учиш от тези, които вече са успели, ти помага да разбереш спорта по-добре и да се усъвършенстваш. Моето послание е да бъдете търпеливи и да работите усилено. Ако останете дисциплинирани и вярвате в себе си, можете да постигнете целите си.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages