Смазваща доминация на Фицджералд донесе трета европейска титла по крос-кънтри

Инес Фицджералд спечели третата си европейска титла по крос-кънтри при девойките под 20 години. Британката, която триумфира през 2022 и 2023 г., триумфира за трети път в тази възрастова група на шампионата в Лагоа (Португалия). 19-годишната Фицджералд измина дистанцията от 4450 метра за 14:35 минути. Французойката Луси Патурел завърши втора с 15:07, а ирландката Ема Хики се нареди трета с 15:10. Българските представителки в тази възрастова група Аника Атанасова и Памела Ени се наредиха на 89-а и 93-та позиция със 17:06 и 17:24.

При юношите под 20 години титлата спечели белгиецът Вилхем Рендерс (13:11), следван от испанеца Искар Гайтан (13:12) и французина Алоа Абрахам (13:19). Родният състезател Панчо Панчев се нареди 81-ви с 14:34.

Снимки: Gettyimages