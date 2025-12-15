Президентът на Европейската атлетика отличи "едно от най-великите" първенства по крос-кънтри

Президентът на Европейската атлетика Добромир Карамаринов похвали организаторите на събитието след края на Европейското първенство по крос-кънтри, което се проведе в Лагоа в неделя.

"Европейското първенство по крос-кънтри в Лагоа 2025 ще остане в историята като едно от най-великите в 31-годишната история на събитието“, заяви той. "То може да бъде отбелязано и като най-мащабното досега, с рекорден брой участници.“

Рекорден брой участници "В Лагоа се състезаваха 560 атлети, с което подобриха предишния рекорд с един състезател, поставен в Шаморин през 2017 г. Също така имахме рекордно медийно отразяване с 18 национални телевизии, които споделиха цялото действие от Лагоа 2025 с милиони зрители в цяла Европа.“

"Всички се насладихме на няколко великолепни състезания. Както Надя Батоклети, така и Инес Фицджералд доказаха какви невероятни таланти са, защитавайки титлите си.“

"Състезанието при мъжете също беше наистина вълнуващо, със спиращ дъха спринтов финал между Джими Гресие и Тиери Ндикумвенайо, което доказва дълбочината на европейското бягане на дълги разстояния.

Поздравления за Испания, която завърши на върха в класирането по медали, както и за Белгия, Ирландия, Италия, Великобритания и Северна Ирландия, Франция, Германия, Финландия, Португалия и Швеция за техните успехи и спечелени медали.“

Наследството на Лагоа "Преди всичко, поздравления за местния организационен комитет, Португалската атлетическа федерация и общината за провеждането на едно от най-добрите европейски първенства по крос-кънтри.

Събитието не само ще остане дълго в паметта на всички ни, но и развитието на мястото на провеждане и парка като съоръжение за отдих, на което ще се радва общността, гарантира, че наследството на Лагоа 2025 ще живее дълго в бъдещето.“

Снимки: Gettyimages