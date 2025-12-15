Популярни
Вход / Регистрирай се
Кибивот и Тануй блестят в Мерсин

  • 15 дек 2025 | 13:28
Кибивот и Тануй блестят в Мерсин

Кенийските атлети Виталис Кибивот и Ребека Тануй издигнаха флага на нацията си високо, след като постигнаха убедителни победи в мъжката и женската надпревара на маратона в Мерсин (Турция) в неделя.

Кибивот триумфира при мъжете с личен рекорд от 2:07:14, изпреварвайки сънародника си Алберт Кангого, който финишира за 2:07:26 в напрегнат кенийски дуел за първото място. Етиопецът Абрахам Гебресласие допълни подиума, пресичайки финалната линия с време 2:08:29.

Победата бележи впечатляващо завръщане за Кибивот, който идва след разочароващо представяне на маратона в Сеул на 3 ноември, където се класира 17-и с време 2:20:29. Годината му обаче започна силно с победа на маратона в Измир на 21 април с време 2:11:08, пред етиопеца Сендеку Амогне (2:13:42) и сънародника си Силас Кипротич (2:13:47).

В състезанието при жените в Мерсин Тануй се оказа на висота и спечели титлата с 2:25:35, като удържа етиопката Генет Роби, която завърши втора с 2:26:07. Пенина Джероп се нареди на трето място с време 2:30:52.

