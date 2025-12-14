Драматичен финал донесе златото на Ндикумвенайо пред Гресие в Лагоа

Испанецът Тиери Ндикумвенайо поднесе изненада, изпреварвайки световния шампион на 10 000 метра Джими Гресие, за да спечели титлата при мъжете на Европейското първенство по крос-кънтри в Лагоа.

Двамата атлети се движеха рамо до рамо през почти цялото състезание, но след като Гресие се спъна на последния завой, испанецът се откъсна и си осигури най-голямата победа в кариерата си. С нея той подобри бронзовия си медал от същата надпревара преди 12 месеца в Анталия.

За разлика от него, Гресие трябваше да се задоволи със среброто, което все пак завършва една изключително успешна година за него. През нея той спечели световно злато на 10 000 метра, световен бронз на 5000 метра и европейска титла в полумаратона.

Гресие и Ндикумвенайо се откъснаха от останалите още във втората от общо пет обиколки. Още в следващата те вече бяха натрупали преднина от седем секунди пред преследващата ги група, в която бяха европейският шампион на 10 000 метра Доминик Лобалу от Швейцария, британецът Скот Бийти и съотборниците на Ндикумвенайо – Аарон Лас Ерас и Абдесамад Ухелфен.

Въпреки че на няколко пъти увеличаваше темпото, Гресие така и не успя да се отърси от упорития Ндикумвенайо, който следваше всяко негово движение.

В последната обиколка двамата няколко пъти си размениха водачеството. Испанецът обаче прецени по-добре последния завой, минавайки от външната страна на Гресие, чиято грешна стъпка само на 30 метра от финала в крайна сметка реши изхода на състезанието.

Докато Ндикумвенайо празнуваше на финалната линия с време 22:05 за 7.74-километровото трасе, Гресие пресече финала три секунди по-късно, като слънчевите му очила не успяха да скрият очевидното му разочарование.

Битката за бронза беше също толкова драматична, като Лобалу и Бийти се хвърлиха едновременно на финалната линия с време 22:23. След фотофиниш бронзовият медал бе присъден на швейцарския атлет.

Радостта за Ндикумвенайо беше двойна, тъй като съотборниците му Ухелфен и Лас Ерас завършиха съответно шести и девети, осигурявайки отборното злато за Испания. Ирландия спечели отборното сребро, водена от отличното пето място на Джак О'Лиъри, докато Франция взе отборния бронз, което донесе известна утеха на Гресие.

Българският представител при мъжете Иван Андреев зае 71-во място с 25:04.

