Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Ноа Лайлс разкритикува пренебрегването на Мелиса Джеферсън-Уудън за Атлет на годината: Тази награда е някаква шега

Ноа Лайлс разкритикува пренебрегването на Мелиса Джеферсън-Уудън за Атлет на годината: Тази награда е някаква шега

  • 15 дек 2025 | 14:48
  • 263
  • 0
Ноа Лайлс разкритикува пренебрегването на Мелиса Джеферсън-Уудън за Атлет на годината: Тази награда е някаква шега

Американската спринтова сензация Ноа Лайлс открито разкритикува процеса по избор на Атлет на годината на Световната атлетика, като изтъкна, че Мелиса Джеферсън-Уудън е била пренебрегната.

Лайлс, който е известен със своята увереност и прямота, говори открито за своето наследство, често подценяваните си постижения и уязвимостта, която се крие зад публичния му образ.

В света на леката атлетика, спорт, богат на изявени личности, настоящият олимпийски шампион все пак успява да се открои. Ноа Лайлс е толкова известен с победите си, колкото и със смелите си коментари след състезания, като например поставянето под въпрос защо американските спортни лиги наричат своите шампиони "световни“.

Но Ноа Лайлс е много повече от шоумен. Преди няколко месеца той спечели четвъртото си поредно злато на 200 метра на Световното първенство – постижение, с което може да се похвали единствено легендарният Юсейн Болт. В момента Лайлс се намира в Индия, за да даде старт на маратона Bajaj Pune Marathon – една необичайна за него обстановка.

Ноа Лайлс отново беше номиниран за наградата "Атлет на годината“, която в крайна сметка отиде при овчарския скачач Мондо Дуплантис. Лайлс изрази сложна гледна точка относно отличието.

"В тези награди има много повече политика, отколкото си мислите“, заяви Лайлс в интервю за Sportstar. "Не смятам, че Мондо не заслужава да бъде атлет на годината. Искам да кажа, той чупи световния рекорд всяка година.“

Той призна, че е бил изненадан от собствената си номинация след сезон, белязан от контузии. Въпреки това той беше критичен към процеса на подбор, посочвайки значителен пропуск.

"Мелиса Джеферсън-Уудън, която спечели злато на 100 м, 200 м и 4х100 м на Световното първенство по лека атлетика през 2025 г., дори не беше номинирана“, каза той. "На този етап тази награда е някаква шега.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Кибивот и Тануй блестят в Мерсин

Кибивот и Тануй блестят в Мерсин

  • 15 дек 2025 | 13:28
  • 220
  • 0
О'Конър: Никога не съм си представяла успеха през 2025 г.

О'Конър: Никога не съм си представяла успеха през 2025 г.

  • 15 дек 2025 | 13:17
  • 282
  • 0
Президентът на Европейската атлетика отличи "едно от най-великите" първенства по крос-кънтри

Президентът на Европейската атлетика отличи "едно от най-великите" първенства по крос-кънтри

  • 15 дек 2025 | 13:07
  • 265
  • 0
"И аз мога да финиширам“ – Шели-Ан Фрейзър-Прайс разкри каква критика я е принудила да промени стила си на бягане

"И аз мога да финиширам“ – Шели-Ан Фрейзър-Прайс разкри каква критика я е принудила да промени стила си на бягане

  • 14 дек 2025 | 16:49
  • 834
  • 0
Драматичен финал донесе златото на Ндикумвенайо пред Гресие в Лагоа

Драматичен финал донесе златото на Ндикумвенайо пред Гресие в Лагоа

  • 14 дек 2025 | 15:45
  • 781
  • 0
Италия защити титлата си в смесената щафета, Надер донесе сребро за Португалия

Италия защити титлата си в смесената щафета, Надер донесе сребро за Португалия

  • 14 дек 2025 | 14:48
  • 567
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

  • 15 дек 2025 | 15:06
  • 2057
  • 0
Асен Златев е новият президент на БФВТ

Асен Златев е новият президент на БФВТ

  • 15 дек 2025 | 12:11
  • 12865
  • 16
Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

  • 15 дек 2025 | 12:33
  • 11716
  • 23
Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

  • 15 дек 2025 | 12:55
  • 4411
  • 10
Академик Бултекс 99 и Левски в битка за важен успех в Sesame НБЛ

Академик Бултекс 99 и Левски в битка за важен успех в Sesame НБЛ

  • 15 дек 2025 | 15:07
  • 4580
  • 0
Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

  • 15 дек 2025 | 14:49
  • 2607
  • 0