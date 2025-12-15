Ноа Лайлс разкритикува пренебрегването на Мелиса Джеферсън-Уудън за Атлет на годината: Тази награда е някаква шега

Американската спринтова сензация Ноа Лайлс открито разкритикува процеса по избор на Атлет на годината на Световната атлетика, като изтъкна, че Мелиса Джеферсън-Уудън е била пренебрегната.

Лайлс, който е известен със своята увереност и прямота, говори открито за своето наследство, често подценяваните си постижения и уязвимостта, която се крие зад публичния му образ.

В света на леката атлетика, спорт, богат на изявени личности, настоящият олимпийски шампион все пак успява да се открои. Ноа Лайлс е толкова известен с победите си, колкото и със смелите си коментари след състезания, като например поставянето под въпрос защо американските спортни лиги наричат своите шампиони "световни“.

Но Ноа Лайлс е много повече от шоумен. Преди няколко месеца той спечели четвъртото си поредно злато на 200 метра на Световното първенство – постижение, с което може да се похвали единствено легендарният Юсейн Болт. В момента Лайлс се намира в Индия, за да даде старт на маратона Bajaj Pune Marathon – една необичайна за него обстановка.

Ноа Лайлс отново беше номиниран за наградата "Атлет на годината“, която в крайна сметка отиде при овчарския скачач Мондо Дуплантис. Лайлс изрази сложна гледна точка относно отличието.

"В тези награди има много повече политика, отколкото си мислите“, заяви Лайлс в интервю за Sportstar. "Не смятам, че Мондо не заслужава да бъде атлет на годината. Искам да кажа, той чупи световния рекорд всяка година.“

Той призна, че е бил изненадан от собствената си номинация след сезон, белязан от контузии. Въпреки това той беше критичен към процеса на подбор, посочвайки значителен пропуск.

"Мелиса Джеферсън-Уудън, която спечели злато на 100 м, 200 м и 4х100 м на Световното първенство по лека атлетика през 2025 г., дори не беше номинирана“, каза той. "На този етап тази награда е някаква шега.“

Снимки: Gettyimages