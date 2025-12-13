Популярни
Челси - Евертън, Мареска с четири промени

  13 дек 2025 | 16:17
Челси приема Евертън в мач от 16-ия кръг на Премиър лийг. “Сините” са пети в класирането, но се провалиха в последните си три двубоя в първенството, в които записаха две равенства и едно поражение, а днес ще търсят задължителен успех, с който отново да насочат поглед към челните места. От своя страна “карамелите” са една от приятните изненади от началото на кампанията и в момента са седми с 24 пункта. Тимът от града на Бийтълс има четири успеха в последните си пет мача в шампионата.

Мениджърът на Челси Енцо Мареска прави четири промени в своя състав спрямо тези, които започнаха при загубата от Аталанта през седмицата. Добрата новина за привържениците на “сините” е титулярното място на Коул Палмър, който се завръща. Сред избраниците на наставника са също така Алехандро Гарначо, Мало Густо и Уесли Фофана, които заменят съответно Беноа Бадиашиле, Мойсес Кайседо и Джош Ачеампонг.

Треньорът на Евертън Дейвид Мойс прави само една промяна в своя състав спрямо тези, които успяха да надделеят над Нотингам Форест. Идриса Гана Гей, който бе изгонен по доста странен начин за удар срещу свой съотборник срещу Манчестър Юнайтед, се завръща в състава на мястото на Карлос Алкарас.

Снимки: Gettyimages

