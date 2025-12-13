Популярни
Мареска: Трябва да сме по-хладнокръвни пред гола

Мениджърът на Челси Енцо Мареска коментира победата на своя отбор над Евертън с 2:0 в 16-ия кръг на Премиър лийг.

„Щастлив съм. Беше важно да спечелим този мач след три срещи без победа. Това е от значение за играчите. Радваме се“, заяви италианският специалист.

„Мисля, че реагирахме добре. Футболистите искат да печелят всеки двубой. Понякога изпитваме повече трудности, друг път успяваме да вземем победата. В този момент за играчите беше много важно да спечелят“, продължи италианецът.

Челси се завърна към победите срещу Евертън и отново е част от топ 4
„Пропиляхме шансове. Трябва да действаме по-хладнокръвно пред гола. Но като цяло съм доволен от представянето", изтъкна Мареска.

„Важно е, че Трево Чалоба и Уесли Фофана са здрави. Също така е от съществено значение резервните играчи да са готови да влязат на терена, когато имаме нужда от тях", добави мениджърът на "сините".

