Салах отказа коментар след мача с Брайтън и разсмя журналистите

Мохамед Салах се завърна щастлив на терена след критиките и разногласията с Ливърпул и треньора Арне Слот, който не го включи в състава за мача с Интер през седмицата. Седмица след като определи като „неприемливо“ малкото игрово време, което получаваше, египтянинът този път реши да не говори пред журналистите. Той премина през смесената зона в събота и когато журналист го попита дали иска да каже нещо, Салах беше откровен.

„Две поредни седмици? Не, не…“, отвърна той, предизвиквайки много смях в залата.

Салах, който направи асистенция срещу Брайтън, сега ще напусне Ливърпул, за да участва в Купата на африканските нации с националния отбор на Египет.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages