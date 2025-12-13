Рали „Канарски острови“ е близо до дългосрочно бъдеще в WRC

Рали „Канарски острови“ записа успешен дебют в календара на Световния рали шампионат през април, а преди това дълго време беше част от Европейския рали шампионат.

Ралито има договор да е кръг от WRC и през 2026 година, като състезанието ще е отново през април. Но се появи информация, че организаторите са близо до нов дългосрочен договор с WRC.

Според Automovilismo Canario, организаторите на ралито преговарят от месеци с промоутъра на WRC и изданието твърди, че двете страни по принцип са се разбрали за нов договор до края на 2031 година.

Очаква се новият договор да бъде официално представен на специално събитие за медиите, може би още този месец.

Местните власти на Канарските острови инвестираха милиони, за да приемат кръг от WRC и резултат от дебюта на ралито в световния шампионат е повече от добър. Затова и те имат интерес състезанието да запази мястото си в календара на WRC в дългосрочен план.

Снимки: Gettyimages