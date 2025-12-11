Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Готови са правилата за новите WRC коли

Готови са правилата за новите WRC коли

  • 11 дек 2025 | 20:10
  • 271
  • 0

Световният моторспорт съвет на ФИА одобри окончателния вариант на техническите правила за следващото поколение WRC автомобили, които ще стартират в състезанията от 2027 година и носят названието WRC27.

Тези промени в Световния рали шампионат бяха представени точно преди година, а сега вече има яснота какво преследва ФИА. Таван на цената на една кола – 345 000 евро, тръбна рама, върху която е изграден автомобилът и използване на много компоненти, заети от WRC2 автомобилите.

М-Спорт се разделя с Форд, вкарва китайци в WRC?
М-Спорт се разделя с Форд, вкарва китайци в WRC?

Идеята е, че WRC27 няма да са чиста проба заводски прототипи като сегашните Rally1 коли, а ще са автомобили, които ще се продават на други отбори. За по-ниски разходи двигателите и окачването ще са дериват на тези от WRC2, мощността им ще е около 300 конски сили, производствената им серия трябва е от поне 10 автомобила, за да получат хомологация, която пък ще е валидна 10 години.

Производителите стават конструктори, а в първия сезон с WRC27 всеки тим трябва да участва с две коли в поне половината ралита, а от втория – във всички.

Засега само Тойота работи по свой WRC27 автомобил, но добрата новина е, че и WRC2 колите ще са конкурентни през 2027 и ще осигуряват битка в челото на класирането срещу много по-скромни разходи.

Хюндай може да използва Rally2 кола за сезон 2027
Хюндай може да използва Rally2 кола за сезон 2027
Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Сайнц: Искам да стана световен шампион и съм готов да чакам!

Сайнц: Искам да стана световен шампион и съм готов да чакам!

  • 11 дек 2025 | 19:43
  • 274
  • 0
Ред Бул няма да търси заместник на Марко, закрива позицията му

Ред Бул няма да търси заместник на Марко, закрива позицията му

  • 11 дек 2025 | 19:25
  • 568
  • 0
Ралф Шумахер с нова атака срещу Ланс Строл

Ралф Шумахер с нова атака срещу Ланс Строл

  • 11 дек 2025 | 18:38
  • 749
  • 0
Верстапен настига Хамилтън по интересни показатели

Верстапен настига Хамилтън по интересни показатели

  • 11 дек 2025 | 18:20
  • 577
  • 0
Никола Цолов с най-много обиколки във втория ден от тестовете

Никола Цолов с най-много обиколки във втория ден от тестовете

  • 11 дек 2025 | 16:17
  • 3660
  • 0
Какво е казал доктор Марко на Верстапен на раздяла?

Какво е казал доктор Марко на Верстапен на раздяла?

  • 11 дек 2025 | 16:06
  • 1112
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 1:1 ПАОК, Десподов изравни за гостите

Лудогорец 1:1 ПАОК, Десподов изравни за гостите

  • 11 дек 2025 | 20:11
  • 12319
  • 56
Левски е на четвъртфинал след безметежна вечер на "Герена" за край на 2025-а

Левски е на четвъртфинал след безметежна вечер на "Герена" за край на 2025-а

  • 11 дек 2025 | 19:04
  • 45548
  • 131
Веласкес: Каквото трябваше, свършихме го! Във футбола две плюс две не прави четири

Веласкес: Каквото трябваше, свършихме го! Във футбола две плюс две не прави четири

  • 11 дек 2025 | 19:47
  • 3123
  • 3
Кубрат Пулев е с над 10 килограма по-тежък от Гасиев

Кубрат Пулев е с над 10 килограма по-тежък от Гасиев

  • 11 дек 2025 | 19:15
  • 5866
  • 12
Слот и Салах ще имат ключов разговор в следващите 48 часа, пет клуба имат интерес към египтянина

Слот и Салах ще имат ключов разговор в следващите 48 часа, пет клуба имат интерес към египтянина

  • 11 дек 2025 | 13:53
  • 17077
  • 19
Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

  • 11 дек 2025 | 10:35
  • 15023
  • 35