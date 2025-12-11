Готови са правилата за новите WRC коли

Световният моторспорт съвет на ФИА одобри окончателния вариант на техническите правила за следващото поколение WRC автомобили, които ще стартират в състезанията от 2027 година и носят названието WRC27.

Тези промени в Световния рали шампионат бяха представени точно преди година, а сега вече има яснота какво преследва ФИА. Таван на цената на една кола – 345 000 евро, тръбна рама, върху която е изграден автомобилът и използване на много компоненти, заети от WRC2 автомобилите.

М-Спорт се разделя с Форд, вкарва китайци в WRC?

Идеята е, че WRC27 няма да са чиста проба заводски прототипи като сегашните Rally1 коли, а ще са автомобили, които ще се продават на други отбори. За по-ниски разходи двигателите и окачването ще са дериват на тези от WRC2, мощността им ще е около 300 конски сили, производствената им серия трябва е от поне 10 автомобила, за да получат хомологация, която пък ще е валидна 10 години.

Производителите стават конструктори, а в първия сезон с WRC27 всеки тим трябва да участва с две коли в поне половината ралита, а от втория – във всички.

Засега само Тойота работи по свой WRC27 автомобил, но добрата новина е, че и WRC2 колите ще са конкурентни през 2027 и ще осигуряват битка в челото на класирането срещу много по-скромни разходи.

Хюндай може да използва Rally2 кола за сезон 2027