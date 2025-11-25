Популярни
VR46 може да напусне Дукати, за да работи с Априлия

Сезон 2027 ще донесе сериозни промени в MotoGP, като най-важната е новата формула за двигателите и очакваното „опростяване“ на машините по отношение допълнителните приспособления, които помагат на пилотите.

Но също така може да се очакват и промени по отношение съюзите производители – частни тимове, като някои от тях звучат като интересна перспектива.

В случая става въпрос за VR46 на Валентино Роси. Според италианските медии, за новата ера в MotoGP Дукати планира промени в алианса си с частните тимове. На преден план ще излезе тима на Грезини, който ще получи статут на „полузаводски“ отбор – със заводски мотоциклети и по-сериозна подкрепа от страна на заводския тим.

Предполага се, че това ще насочи VR46 към другия голям италиански играч в MotoGP – Априлия. Оттам обаче все още няма индикации за промяна в схемата, но ще е интересно, ако Масимо Ривола получи още един партньор, който има пилоти и ниво на работа, което да му дава шансове за челно класиране.

Всъщност, според италианските източници, информацията за миграцията към Априлия от страна на VR46 е дошла от самия тим, а не е просто предположение от страна на медии или анализатори.

