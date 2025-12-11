Популярни
Награда за най-добрия от Ботев (Пд) на Коледния базар на "канарчетата"

  • 11 дек 2025 | 18:09
  • 252
  • 0

Ботев (Пловдив) ще награди победителя в анкетата за най-добър футболист на клуба за годината на церемония на Коледен базар "Колежа", съобщиха от управата на "жълто-черните". В анкетата, публикувана на клубния сайт, са гласували над 2000 привърженици на "канарчетата", които освен за най-добър футболист, имаха възможност да дадат своя вот и за най-добрия млад състезател на пловдивския тим през 2025 г.

Церемонията по награждаването на победителите ще бъде на 14 декември (неделя) от 18:00 часа на стадион "Христо Ботев". Ден по-рано, на 13 декември, футболистите на Димитър Димитров ще изиграят и последния си мач за календарната година. "Канарчетата" гостуват на Спартак (Варна) в среща от 1/8-финалите в турнира за Купата на България. 

