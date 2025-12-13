Всичко е ясно за подготовката на Черноломец

На 17 януари следващата година, Черноломец (Попово) ще започне зимната си подготовка. Тренировъчният процес ще се провежда на местната база до старта на пролетния полусезон на Североизточната Трета лига. Отборът ще играе и приятелски срещи, като във всичките ще гостува. Към момента са договорени четири спаринга.
Програмата за контролите:
24 януари: СФК Светкавица 2014 (Търговище) - Черноломец (Попово)
31 януари: Етър II (Велико Търново) - Черноломец (Попово)
7 февруари: Лудогорец III (Разград) - Черноломец (Попово)
14 февруари: Павликени - Черноломец (Попово)
Снимка: chernolomets1919.com