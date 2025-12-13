Популярни
  2. Черноломец (Попово)
  Всичко е ясно за подготовката на Черноломец

Всичко е ясно за подготовката на Черноломец

  • 13 дек 2025 | 12:38
  • 240
  • 0

На 17 януари следващата година, Черноломец (Попово) ще започне зимната си подготовка. Тренировъчният процес ще се провежда на местната база до старта на пролетния полусезон на Североизточната Трета лига. Отборът ще играе и приятелски срещи, като във всичките ще гостува. Към момента са договорени четири спаринга.

Програмата за контролите:

24 януари: СФК Светкавица 2014 (Търговище) - Черноломец (Попово)

31 януари: Етър II (Велико Търново) - Черноломец (Попово)

7 февруари: Лудогорец III (Разград) - Черноломец (Попово)

14 февруари: Павликени - Черноломец (Попово)

Снимка: chernolomets1919.com

