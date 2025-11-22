Популярни
  Черноломец (Попово)
Устрем (Дончево) подчини Черноломец

  • 22 ное 2025 | 22:17
  • 206
  • 0
В Добрич, Устрем (Дончево) спечели с 2:1 срещу гостуващия му Черноломец (Попово). Двубоят е от 15-ия кръг на Североизточната Трета лига. Стана интригуващ двубой. Вихрено начало за домакините. Виктор Христов се устреми към вратата на гостите, стреля в гредата и съотборника му Иван Цачев насочи топката в мрежата, 120 секунди след първия съдийски сигнал. Цачев удвои с глава в 37-ата минута. Дани Братоев върна интригата след почивката – 2:1. Мачът завърши, както и започна. В 88-ата минута топката срещна гредата на Устрем. След това Дейвид Венциславов пропусна да вкара трети гол във вратата на Черноломец.

