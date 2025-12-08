Популярни
  3. Невен Венков: Заслужена победа за нас в Силистра

Черноломец (Попово) завърши есенния полусезон с изразителна победа – 4:0 над Доростол в Силистра. Срещата е от 17-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Ето какво каза старши треньорът Невен Венков пред официалния сайт на Черноломец.

Черноломец без проблеми в Силистра

„Заслужена победа за нас в Силистра. Мачът се игра при много тежки условия и за двата отбора – студ, дъжд, вятър и тежък терен. Победата не дойде никак лесно – поздравления за моите футболисти, които изиграха много добър мач. Искам да отлича всички за мъжката игра, за характера, за силната воля, които проявиха, за което им благодаря. Беше много важно да завършим годината с победа и благодарение на момчетата го направихме“.

