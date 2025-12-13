Левски (Карлово) ще играе с евроучастник, договорени са още пет контроли

Престижна приятелска среща за Левски (Карлово) в хода на зимната подготовка. Селекцията на Господин Мирчев ще премери сили на 15 януари следващата година с елитния Арда (Кърджали), който преди няколко месеца участва в европейския клубен турнир Лига на конференциите. Освен въпросната контрола, левскарите си осигуриха още пет спаринга. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им. Отборът се събира на 5 януари следващата година. Тренировъчният процес ще се провежда на местната база до началото на пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига.

Програмата за контролите:

15 януари: Левски (Карлово) – Арда (Кърджали)

17 януари: Левски (Карлово) – Локомотив U18 (Пловдив)

21 януари: Левски (Карлово) – Марица (Пловдив)

24 януари: Левски (Карлово) – Розова долина (Казанлък)

31 януари: Левски (Карлово) – Марица (Милево)

7 февруари: Левски (Карлово) – Спартак (Пловдив)