  1. Sportal.bg
  2. Левски (Карлово)
  Левски (Карлово) ще играе с евроучастник, договорени са още пет контроли

Левски (Карлово) ще играе с евроучастник, договорени са още пет контроли

  • 13 дек 2025 | 11:33
  • 173
  • 0


Престижна приятелска среща за Левски (Карлово) в хода на зимната подготовка. Селекцията на Господин Мирчев ще премери сили на 15 януари следващата година с елитния Арда (Кърджали), който преди няколко месеца участва в европейския клубен турнир Лига на конференциите. Освен въпросната контрола, левскарите си осигуриха още пет спаринга. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им. Отборът се събира на 5 януари следващата година. Тренировъчният процес ще се провежда на местната база до началото на пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига.

Програмата за контролите:

15 януари: Левски (Карлово)Арда (Кърджали)

17 януари: Левски (Карлово)Локомотив U18 (Пловдив)

21 януари: Левски (Карлово)Марица (Пловдив)

24 януари: Левски (Карлово)Розова долина (Казанлък)

31 януари: Левски (Карлово)Марица (Милево)

7 февруари: Левски (Карлово)Спартак (Пловдив)

