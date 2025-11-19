Марица (Пловдив) елиминира Левски (Карлово) за купата на АФЛ

В Пловдив, местния Марица елиминира Левски (Карлово) с 4:2 в полуфинал на Област Пловдив от турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Липсваха доста основни футболисти от съставите, като домакините заложиха изцяло на юношите. Николай Хаджиев даде преднина на Марица, десетина минути след началото. В 17-ата обаче Никола Лалев изравни. След 180 секунди обаче Хаджиев се разписа за втори път. Скоро вкара и Илиян Савов – 3:1. Четвърт час след почивката, Лалев беше точен за втори път. Георги Петков реализира четвъртото попадение за пловдивчани в 76-ата минута.