Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Марица (Пловдив)
  3. Марица (Пловдив) елиминира Левски (Карлово) за купата на АФЛ

Марица (Пловдив) елиминира Левски (Карлово) за купата на АФЛ

  • 19 ное 2025 | 19:13
  • 721
  • 0
Марица (Пловдив) елиминира Левски (Карлово) за купата на АФЛ

В Пловдив, местния Марица елиминира Левски (Карлово) с 4:2 в полуфинал на Област Пловдив от турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Липсваха доста основни футболисти от съставите, като домакините заложиха изцяло на юношите. Николай Хаджиев даде преднина на Марица, десетина минути след началото. В 17-ата обаче Никола Лалев изравни. След 180 секунди обаче Хаджиев се разписа за втори път. Скоро вкара и Илиян Савов – 3:1. Четвърт час след почивката, Лалев беше точен за втори път. Георги Петков реализира четвъртото попадение за пловдивчани в 76-ата минута.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Валери Божинов-младши тренира с първия отбор на Локомотив (Пд)

Валери Божинов-младши тренира с първия отбор на Локомотив (Пд)

  • 19 ное 2025 | 15:10
  • 1571
  • 3
Ради Кирилов: Ще се стремим към титлата, Суперкупата и Купата на България

Ради Кирилов: Ще се стремим към титлата, Суперкупата и Купата на България

  • 19 ное 2025 | 14:30
  • 13684
  • 50
Локо (Пд) направи обзор на представянето на националните си състезатели

Локо (Пд) направи обзор на представянето на националните си състезатели

  • 19 ное 2025 | 13:47
  • 1054
  • 0
Стилиян Петров похвали Филип Кръстев: Истината си пробива път, въпреки корупцията, цензурата и натиска

Стилиян Петров похвали Филип Кръстев: Истината си пробива път, въпреки корупцията, цензурата и натиска

  • 19 ное 2025 | 12:52
  • 11667
  • 26
Ботев (Пд) поиска среща между БФС, клубовете и телевизията

Ботев (Пд) поиска среща между БФС, клубовете и телевизията

  • 19 ное 2025 | 11:42
  • 7824
  • 26
Светльо Вуцов и Алекс Колев подкрепиха националите срещу Грузия

Светльо Вуцов и Алекс Колев подкрепиха националите срещу Грузия

  • 19 ное 2025 | 11:30
  • 4363
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Ради Кирилов: Ще се стремим към титлата, Суперкупата и Купата на България

Ради Кирилов: Ще се стремим към титлата, Суперкупата и Купата на България

  • 19 ное 2025 | 14:30
  • 13684
  • 50
Шампионска лига! Лас Палмас 0:0 Левски! Следете мача ТУК!

Шампионска лига! Лас Палмас 0:0 Левски! Следете мача ТУК!

  • 19 ное 2025 | 19:43
  • 2069
  • 0
Невероятна драма! Кош в последните секунди реши мача в Плевен, страхотно дерби в Пловдив

Невероятна драма! Кош в последните секунди реши мача в Плевен, страхотно дерби в Пловдив

  • 19 ное 2025 | 20:00
  • 2313
  • 0
България се изкачи в ранглистата на ФИФА

България се изкачи в ранглистата на ФИФА

  • 19 ное 2025 | 18:09
  • 10433
  • 16
Апелативната комисия намали наказанието на Локо (Пловдив)

Апелативната комисия намали наказанието на Локо (Пловдив)

  • 19 ное 2025 | 16:07
  • 11987
  • 20
Сашо Станков: Отдавна сме на дъното и седим там

Сашо Станков: Отдавна сме на дъното и седим там

  • 19 ное 2025 | 10:28
  • 8532
  • 10