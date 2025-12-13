Челси и Евертън с шанс да се изкачат в топ 4

Челси и Евертън ще се изправят един срещу друг в мач от Премиър лийг на 13 декември 2025 г. Срещата ще започне в 17:00 часа на стадион "Стамфорд Бридж" в Лондон. Двубоят ще бъде ръководен от главния съдия Томас Брамал, който ще следи за спазването на правилата в този важен сблъсък между два отбора от горната половина на таблицата.

Де Кетеларе вдъхнови Аталанта за обрат срещу Челси

В момента Челси заема петата позиция в класирането на Премиър лийг с 25 точки след 15 изиграни мача, като "сините" имат голова разлика от 25 вкарани и 15 допуснати гола. Само на точка зад тях се намира Евертън, който е седми с 24 точки от същия брой срещи и голова разлика от 18:17. Този двубой има огромно значение за амбициите на двата отбора да се борят за място в европейските турнири, като победа за "карамелите" би ги изпратила пред лондончани в класирането. От друга страна, успех за Челси би затвърдил позицията им в топ 5 и би увеличил разликата с преките им конкуренти.

Евертън се доближи до челните позиции

Челси преминава през труден период, като в последните си пет мача има само една победа, два равни мача и две загуби. "Сините" загубиха последната си среща в Шампионска лига срещу Аталанта с 2:1 (на 09.12.2025), а преди това завършиха наравно с Борнемут 0:0 (на 06.12.2025). Последва и неочаквана загуба от Лийдс с 3:1 (на 03.12.2025), както и равенство 1:1 с Арсенал (на 30.11.2025). Единствената им победа дойде в Шампионска лига срещу Барселона с впечатляващото 3:0 (на 25.11.2025). За разлика от тях, Евертън е в отлична форма с четири победи в последните пет мача. "Карамелите" разгромиха Нотингам Форест с 3:0 (на 06.12.2025) и преди това победиха Борнемут като гост с 0:1 (на 02.12.2025). Единственото им поражение дойде от Нюкасъл с 1:4 (на 29.11.2025), но преди това те записаха две последователни победи срещу Манчестър Юнайтед с 0:1 (на 24.11.2025) и Фулъм с 2:0 (на 08.11.2025).

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Челси има лек превес с две победи, две равенства и една загуба. Последната среща между тях се състоя на 26 април 2025 г., когато "сините" победиха с минималното 1:0 на "Стамфорд Бридж". Преди това, на 22 декември 2024 г., двата отбора завършиха наравно 0:0 на "Гудисън Парк". Най-убедителната победа в последните им срещи принадлежи на Челси, които разгромиха Евертън с 6:0 на 15 април 2024 г. Евертън също има своя успех, побеждавайки лондончани с 2:0 на 10 декември 2023 г., а на 18 март 2023 г. двата отбора завършиха наравно 2:2.

Педро Нето се очертава като основна фигура за Челси в предстоящия мач. Португалският крилен нападател демонстрира впечатляваща форма през сезона, създавайки множество голови положения за съотборниците си и допринасяйки със собствени попадения. Неговата скорост и техника по фланга представляват постоянна заплаха за защитата на противниковите отбори, а способността му да преминава защитници в единоборства го прави особено опасен при контраатаки. В последните мачове Нето показа, че може да бъде решаващ фактор в нападението на "сините". От страна на Евертън, Илиман Ндиай се утвърди като ключов играч в офанзивните действия на отбора. Сенегалският нападател впечатлява с техническите си умения и способността да създава голови положения както за себе си, така и за съотборниците си. Неговата роля в добрата серия на "карамелите" е неоспорима, като той допринася значително за четирите победи в последните пет мача. Ндиай се отличава с отличен контрол на топката в тесни пространства и прецизни подавания в последната третина на терена, което го прави особено ценен за схемата на игра на Дейвид Мойс.