29-о издание на международната бойна верига SENSHI
  Евертън
  Евертън се доближи до челните позиции

Евертън се доближи до челните позиции

  • 6 дек 2025 | 19:59
  • 415
  • 0

Евертън записа четвърта победа в последните си пет мача и се озова на пето място в класирането. “Карамелите” спечелиха с 3:0 срещу Нотингам след убедително представяне.

Срещата започна по възможно най-добрия начин за домакините, които поведоха във втората минута. Центриране на Дюсбъри-Хол бе отклонено от Никола Миленкович и топката се озова в мрежата. Евертън удвои аванса си в добавеното време на първата част, когато Тиерно Бари се разписа след контраатака и подаване на Ндиайе. Нападателят, който пристигна през лятото от Виляреал, вкара първия си гол за клуба, след като в предишните си 16 мача бе отправил само един точен удар. Бари обаче е ценен от Дейвид Мойс и феновете на “карамелите”, заради работата, която върши на терена и бе изпратен с бурни аплодисменти при излизането си от терена през второто полувреме.

Нотингам създаде много малко пред вратата на съперника. Най-добрата ситуация за гостите бе удар на Домингес, който бе блокиран от Тарковски на голлинията. Дюсбъри-Хол, който се намира в отлична форма, удари греда след мощен удар, но успя и да се разпише десет минути преди края. Срещата не бе приятно завръщане за Шон Дайч, който бе уволнен от Евертън в началото на годината.

Снимки: Imago

