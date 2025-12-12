Популярни
Владимир Зографски преодоля квалификацията в Клингентал

  12 дек 2025
Владимир Зографски преодоля квалификацията в Клингентал

Владимир Зографски премина без големи трудности квалификацията за състезанието от Световната купа по ски скок на голямата шанца в Клингентал, Германия.

Българинът записа 27-мо място със скок от 125,5 метра, който му донесе 120 точки.

Владимир Зографски с място в Топ 6 във Висла
Владимир Зографски с място в Топ 6 във Висла

Победител в квалификацията стана германецът Филип Раймунд. Той направи опит от 139,5 метра за 143,5 точки. Втори е словенецът Домен Превц с опит от 135,5 метра за 140,6 точки, а трети със скок от 137,5 метра за 138,1 точки е японецът Рьою Кобаяши.

В квалификацията участваха 64 скачачи, а в утрешното състезание на старт ще застанат първите 50. Надпреварата е от 16:45 часа.

Владимир Зографски преодоля с пети резултат квалификацията за втория старт от Световната купа по ски скок във Висла
Владимир Зографски преодоля с пети резултат квалификацията за втория старт от Световната купа по ски скок във Висла
