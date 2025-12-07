Владимир Зографски с място в Топ 6 във Висла

Владимир Зографски постигна ново престижно класиране в Световната купа по ски скок. Българинът зае шесто място във втория старт при мъжете на голямата шанца във Висла (Полша).

След като в края на ноември Зографски записа рекордната за себе си и за България четвърта позиция на Световната купа в Рука, седем години след като се нареди шести отново на финландска земя, днес той се класира на шесто място във Висла.

Това е и трето класиране в топ 10 през настоящия сезон за самоковския спортист, който беше девети на малката шанца във Фалун (Швеция).

Българинът преодоля квалификацията по-рано днес с пети резултат, а в същинското състезание събра 268.7 точки след скок от 129.5 метра в първия кръг, след който бе седми в подреждането, както и 130.0 метра (132.9 и 135.8 точки) при втория си скок във финалния етап.

Победител и във втория старт във Висла стана Домен Превц. Словенецът оглави класирането с общо 282.3 точки след скокове с дължина 137.0 и 132.0 метра (137.6 и 144.7 точки).

Златният медалист на малка шанца и сребърен на голяма от Зимните олимпийски игри в Пекин през 2022 година Рьою Кобаяши (Япония) завърши на втора позиция, след като събра 281.4 точки (130.5 и 129.5 метра), а трето място зае Филип Раймунд (Германия) с 276.8 точки (131.5 и 129.0 метра).

