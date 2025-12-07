Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Владимир Зографски с място в Топ 6 във Висла

Владимир Зографски с място в Топ 6 във Висла

  • 7 дек 2025 | 18:22
  • 663
  • 0
Владимир Зографски с място в Топ 6 във Висла

Владимир Зографски постигна ново престижно класиране в Световната купа по ски скок. Българинът зае шесто място във втория старт при мъжете на голямата шанца във Висла (Полша).

След като в края на ноември Зографски записа рекордната за себе си и за България четвърта позиция на Световната купа в Рука, седем години след като се нареди шести отново на финландска земя, днес той се класира на шесто място във Висла.

Владимир Зографски преодоля с пети резултат квалификацията за втория старт от Световната купа по ски скок във Висла
Владимир Зографски преодоля с пети резултат квалификацията за втория старт от Световната купа по ски скок във Висла

Това е и трето класиране в топ 10 през настоящия сезон за самоковския спортист, който беше девети на малката шанца във Фалун (Швеция).

Българинът преодоля квалификацията по-рано днес с пети резултат, а в същинското състезание събра 268.7 точки след скок от 129.5 метра в първия кръг, след който бе седми в подреждането, както и 130.0 метра (132.9 и 135.8 точки) при втория си скок във финалния етап.

Победител и във втория старт във Висла стана Домен Превц. Словенецът оглави класирането с общо 282.3 точки след скокове с дължина 137.0 и 132.0 метра (137.6 и 144.7 точки).

Златният медалист на малка шанца и сребърен на голяма от Зимните олимпийски игри в Пекин през 2022 година Рьою Кобаяши (Япония) завърши на втора позиция, след като събра 281.4 точки (130.5 и 129.5 метра), а трето място зае Филип Раймунд (Германия) с 276.8 точки (131.5 и 129.0 метра).

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Зимни спортове

Нейтън Маккинън осигури победата на Колорадо над Ню Йорк Рейнджърс в продължението

Нейтън Маккинън осигури победата на Колорадо над Ню Йорк Рейнджърс в продължението

  • 7 дек 2025 | 11:03
  • 419
  • 0
Малена Замфирова и Радослав Янков отпаднаха на осминафиналите в паралелния слалом в Милин

Малена Замфирова и Радослав Янков отпаднаха на осминафиналите в паралелния слалом в Милин

  • 7 дек 2025 | 09:05
  • 1066
  • 1
Алис Робинсън триумфира в гигантския слалом в Мон Тремблан

Алис Робинсън триумфира в гигантския слалом в Мон Тремблан

  • 6 дек 2025 | 23:11
  • 1961
  • 0
Полонара запали олимпийския огън

Полонара запали олимпийския огън

  • 6 дек 2025 | 21:04
  • 1379
  • 0
Йохан-Олав Ботн спечели спринта на 10 км в Йостерсунд, Владимир Илиев - 17-и

Йохан-Олав Ботн спечели спринта на 10 км в Йостерсунд, Владимир Илиев - 17-и

  • 6 дек 2025 | 19:13
  • 1359
  • 0
Фейгин завърши на 20-о място на турнир по фигурно пързаляне в Загреб

Фейгин завърши на 20-о място на турнир по фигурно пързаляне в Загреб

  • 6 дек 2025 | 18:27
  • 588
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 0:3 Левски, Майкон вкара третия

Спартак (Варна) 0:3 Левски, Майкон вкара третия

  • 7 дек 2025 | 18:14
  • 40486
  • 300
Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

  • 7 дек 2025 | 16:30
  • 30381
  • 55
В Стара Загора: положения - да, голове - не

В Стара Загора: положения - да, голове - не

  • 7 дек 2025 | 16:20
  • 15732
  • 5
Приключи последният кръг от есенния полусезон във Втора лига

Приключи последният кръг от есенния полусезон във Втора лига

  • 7 дек 2025 | 15:53
  • 29973
  • 14
Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

  • 7 дек 2025 | 12:23
  • 15886
  • 15
Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

  • 7 дек 2025 | 12:20
  • 21927
  • 50