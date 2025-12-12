Милена Тодорова се класира на 12-о място в спринта в Хохфилцен

Милена Тодорова завърши на 12-о място и записа най-добро класиране сред българските състезателки в спринта на 7,5 километра в Хохфилцен, Австрия от Световната купа по биатлон при жените.

Тодорова не направи нито една грешка в стрелба, като повали и десетте си мишени. Тя завърши на 50.6 секунди от победителката Лу Жанмоно от Франция, която също бе безгрешна с пушката.

Жанмоно бе и единствената, която успя да премине дистанцията за под 20 минути, като финишира за 19:59.4 минути.

Втора на 15.3 секунди, но с един пропуск в стрелбата, остана норвежката Марен Киркеайде. Тройката с изоставане от 16.1 секунди и безгрешна стрелба допълни шведката Анна Магнусон.

Сред първите шест място намериха още италианката Доротея Вирер, швейцарката Ейми Базерга и французойката Камил Бенед.

Останалите българки в днешния старт се наредиха извън първите 40. Мария Здравкова е 42-ра без грешка в стрелбата, Лора Христова е 45-а с един пропуск, а с две наказателни обиколки Валентина Димитрова е на 72-ра позиция сред 105 стартирали.

В класирането за Световната купа води Анна Магнусон с 239 точки, пред Лу Жанмоно с 200 и Камил Киркеайде със 195. Милена Тодорова е на 32-ро място с 39 точки.

Следващият старт при жените е в събота, когато е щафетата на 4х6 километра.