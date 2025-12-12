Популярни

  Sportal.bg
  Зимни спортове
  3. Линдзи Вон: Баща ми плачеше по телефона, чувствам се отново дете

Линдзи Вон: Баща ми плачеше по телефона, чувствам се отново дете

  • 12 дек 2025 | 16:14
Линдзи Вон: Баща ми плачеше по телефона, чувствам се отново дете

Вечната Линдзи Вон спечели победата в спускането в Санкт Мориц година след като се завърна на пистата, като това бе нейната 83-та победа за Световната купа и 44-та в спускането.

Това бе първи неин успех в дисциплината от седем години и половина насам.

"Чух се с баща ми по телефона и той плачеше толкова силно, колкото никога не съм го чувала. Това означава много за мен", каза американката пред швейцарската телевизия SRF, цитирана от АФП.

Тя отсъства цели пет години от спорта и при завръщането си през 2024 имаше много скептици, още повече, че тя носи протеза от титан, която заменя частично дясното й коляно.

През лятото тя започна да работи със своя нов треньор и приятел - норвежеца Аксел Лунд Свиндал, като качи 5 кг мускулно тегло.

"Тялото ми отговаря на всички желания на ума ми, а това невинаги бе така в последно време. Сега мога да правя всичко, чувствам се отново като дете", каза още 41-годишната американка.

Линдзи Вон се надява, че ще съхрани част от енергията си, за да остане в добра форма и да атакува олимпийската титла в Милано и Кортина д'Ампецо през февруари.

