Линдзи Вон: Баща ми плачеше по телефона, чувствам се отново дете

Вечната Линдзи Вон спечели победата в спускането в Санкт Мориц година след като се завърна на пистата, като това бе нейната 83-та победа за Световната купа и 44-та в спускането.

Това бе първи неин успех в дисциплината от седем години и половина насам.

Феноменална Вон с първа победа от над 7 години

"Чух се с баща ми по телефона и той плачеше толкова силно, колкото никога не съм го чувала. Това означава много за мен", каза американката пред швейцарската телевизия SRF, цитирана от АФП.

Тя отсъства цели пет години от спорта и при завръщането си през 2024 имаше много скептици, още повече, че тя носи протеза от титан, която заменя частично дясното й коляно.

Lindsey Vonn takes a HUGE lead after a stunning downhill run in St Moritz! 🤩🇺🇸 pic.twitter.com/mXnfagePrQ — TNT Sports (@tntsports) December 12, 2025

През лятото тя започна да работи със своя нов треньор и приятел - норвежеца Аксел Лунд Свиндал, като качи 5 кг мускулно тегло.

"Тялото ми отговаря на всички желания на ума ми, а това невинаги бе така в последно време. Сега мога да правя всичко, чувствам се отново като дете", каза още 41-годишната американка.

LINDSEY VONN 🇺🇸🔥 IS BACK ON TOP!

She claims her first World Cup victory since her big return, delivering a statement performance in St. Moritz, securing the 83rd World Cup victory of her career. ❄️💥



🥈 Magdalena Egger 🇦🇹 (+0.98) FIRST PODIUM!

🥉 Mirjam Puchner 🇦🇹 (+1.16)… pic.twitter.com/WANtnt9Zia — FIS Alpine (@fisalpine) December 12, 2025

Линдзи Вон се надява, че ще съхрани част от енергията си, за да остане в добра форма и да атакува олимпийската титла в Милано и Кортина д'Ампецо през февруари.