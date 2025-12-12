Едмънтън Ойлърс се подсили с двукратния участник в "Мача на звездите" Тристан Джари

Финалистът за купа "Стенли" през последните два сезона Едмънтън Ойлърс привлече вратаря Тристан Джари в сделка с Питсбърг Пенгуинс.

Заедно с 30-годишния Джари към Едмънтън потегля и нападателят Сам Пулен. В замяна Питсбърг взима вратаря Стюарт Скинър, защитника Брет Кулак и избор във втория кръг на драфта през 2029 година.

The Penguins have acquired goaltender Stuart Skinner, defenseman Brett Kulak, and the Edmonton Oilers 2029 second-round draft pick in exchange for goaltender Tristan Jarry and forward Sam Poulin.



Details: https://t.co/b80VaipsNR pic.twitter.com/ONFgHKq0Tr — Pittsburgh Penguins (@penguins) December 12, 2025

Новият страж на "нефтодобивниците" има две участия в "Мача на звездите" в Националната хокейна лига - през 2020 и 2022 година. През настоящия сезон той има 13 мача на вратата на "пингвините", в които записа девет победи и общо 19 точки.

Овечкин записа 1800-ата си точка в НХЛ

За Питсбърг раздялата с Джари не е чак такава изненада, тъй като отборът притежава едни от най-перспективните млади играчи на вратарския пост. Най-големи надежди в клуба се възлагат на 21-годишни Сергей Мурашов, който направи дебюта си през миналия сезон.

В същото време Едмънтън отчаяно търсеше подобряване на вратарската позиция, тъй като отборът разполага с едно от най-потентните нападения, но точно проблемите в защита костваха двата изгубени финала от Флорида Пантърс.

Междувременно, в друга сделка, Едмънтън привлече защитника на Нешвил Предатърс Спенсър Щастни. В замяна на 25-годишния бранител "хищниците" ще получат избор в третия кръг на драфта през 2027 година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages