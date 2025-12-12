Популярни
Седем българи на старт в Световната купа по сноуборд в Кортина Д'Ампецо

  • 12 дек 2025 | 16:49
  • 179
  • 0
Седем българи на старт в Световната купа по сноуборд в Кортина Д'Ампецо

Най-добрите български състезатели ще участват в първия старт за сезона от Световната купа по алпийски сноуборд в Европа, който ще се проведе в Кортина д’Ампецо (Италия) на 13 декември (събота), съобщиха от Българската федерация по ски.

При жените в паралелния гигантски слалом за призовите места ще се борят ветеранката Теодора Пенчева и Малена Замфирова, която зае трето място в откриващата надпревара от кампанията в Милин (Китай) миналата събота.

В същата дисциплина при мъжете ще карат Радослав Янков, както и Тервел Замфиров, Кристиан Георгиев, Петър Гергьовски и Александър Кръшняк, които ще направят дебют в през сезона в Световната купа. Янков участва в първия кръг в Милин, където записа 14-о и 13-о място.

Квалификациите ще започнат в 14:30 часа българско време, а финалите са насрочени за 18:30 часа, като ще бъдат излъчени на живо по БНТ3.

