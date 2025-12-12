Италианец спечели спринта на 10 км, българите извън топ 60

Италианецът Томазо Джакомел спечели спринта на 10 километра за мъже от втория кръг за сезона на Световната купа по биатлон в австрийския зимен център Хохфилцен.

Джакомел измина трасето за 23:04.5 минути, след като повали всичките десет мишени. За него това е втори индивидуален успех в кариерата.

Втори се нареди Ерик Перо (Франция) с пасив от 4.0 секунди, а трети на 6.0 секунди е Филип Хорн (Германия). който стигна до първи подиум. Двамата също стреляха чисто.

Носителят на Световната купа за миналия сезон Стурла Лагрейд (Норвегия) е на пета позиция на 23 секунди без грешка на рубежа.

Българите нямаха ден в стрелбата и останаха извън първите 60, което означава, че няма са стартират в преследването утре. Антон Синапов е 64-и с една грешка и изоставане от 2:26.2 минути, Благой Тодев е 66-и с три наказателни обиколки и на 2:28.5, Владимир Илиев завърши 81-и с четири пропуснати мишена и на 2:55.3 минути, а Георги Джоргов остана 98-и от 102-а стартирали с четири пропуска и на 4:30.6 минути.

В генералното класиране продължава да води Йохан-Олав Ботн с 300 точки, който днес се нареди четвърти. Шведът Себастиан Самуелсоне втори с 224, следван от Джакомел с 223.. Владимир Илиев заема 31-о място с 39 точки.

Спринтът на 7.5 км за жени е по-късно днес, а утре в Хохфилцен предстои преследване за мъже и щафета жени на 4 по 6 км.