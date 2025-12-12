Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Италианец спечели спринта на 10 км, българите извън топ 60

Италианец спечели спринта на 10 км, българите извън топ 60

  • 12 дек 2025 | 14:14
  • 389
  • 0
Италианец спечели спринта на 10 км, българите извън топ 60

Италианецът Томазо Джакомел спечели спринта на 10 километра за мъже от втория кръг за сезона на Световната купа по биатлон в австрийския зимен център Хохфилцен.

Джакомел измина трасето за 23:04.5 минути, след като повали всичките десет мишени. За него това е втори индивидуален успех в кариерата.

Втори се нареди Ерик Перо (Франция) с пасив от 4.0 секунди, а трети на 6.0 секунди е Филип Хорн (Германия).  който стигна до първи подиум. Двамата също стреляха чисто.

Носителят на Световната купа за миналия сезон Стурла Лагрейд (Норвегия) е на пета позиция на 23 секунди без грешка на рубежа.

Българите нямаха ден в стрелбата и останаха извън първите 60, което означава, че няма са стартират в преследването утре. Антон Синапов е 64-и с една грешка и изоставане от 2:26.2 минути, Благой Тодев е 66-и с три наказателни обиколки и на 2:28.5, Владимир Илиев завърши 81-и с четири пропуснати мишена и на 2:55.3 минути, а Георги Джоргов остана 98-и от 102-а стартирали с четири пропуска и на 4:30.6 минути.

В генералното класиране продължава да води Йохан-Олав Ботн с 300 точки, който днес се нареди четвърти. Шведът Себастиан Самуелсоне втори с 224, следван от Джакомел с 223.. Владимир Илиев заема 31-о място с 39 точки.

Спринтът на 7.5 км за жени е по-късно днес, а утре в Хохфилцен предстои преследване за мъже и щафета жени на 4 по 6 км.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Феноменална Вон с първа победа от над 7 години

Феноменална Вон с първа победа от над 7 години

  • 12 дек 2025 | 13:27
  • 2470
  • 2
Снуп Дог ще бъде почетен треньор на САЩ за Зимната олимпиада

Снуп Дог ще бъде почетен треньор на САЩ за Зимната олимпиада

  • 12 дек 2025 | 11:28
  • 1059
  • 2
Бостън се развихри в залата на Уинипег

Бостън се развихри в залата на Уинипег

  • 12 дек 2025 | 11:02
  • 589
  • 0
И изпълнен с обрати мач Ирбис-Скейт победи ЦСКА

И изпълнен с обрати мач Ирбис-Скейт победи ЦСКА

  • 12 дек 2025 | 10:58
  • 616
  • 0
Овечкин записа 1800-ата си точка в НХЛ

Овечкин записа 1800-ата си точка в НХЛ

  • 12 дек 2025 | 10:44
  • 534
  • 0
Още двама от Беларус с разрешение да участват в квалификациите за Олимпийските игри

Още двама от Беларус с разрешение да участват в квалификациите за Олимпийските игри

  • 12 дек 2025 | 10:25
  • 689
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Може да има Левски - ЦСКА на 1/4-финал за Купата, ето кога е жребият

Може да има Левски - ЦСКА на 1/4-финал за Купата, ето кога е жребият

  • 12 дек 2025 | 15:25
  • 1482
  • 2
Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

  • 12 дек 2025 | 08:05
  • 20237
  • 57
Ботев (Пловдив) понесе нов удар от ФИФА - броят на санкциите става притеснителен

Ботев (Пловдив) понесе нов удар от ФИФА - броят на санкциите става притеснителен

  • 12 дек 2025 | 15:05
  • 2286
  • 0
Слот: Днес ще говоря със Салах, но няма причина да не искам да остане

Слот: Днес ще говоря със Салах, но няма причина да не искам да остане

  • 12 дек 2025 | 11:32
  • 7687
  • 3
Добри новини за Левски: Сангаре няма да покорява Африка

Добри новини за Левски: Сангаре няма да покорява Африка

  • 12 дек 2025 | 10:29
  • 8426
  • 14
Везенков и Олимпиакос гонят девета победа в Евролигата

Везенков и Олимпиакос гонят девета победа в Евролигата

  • 12 дек 2025 | 09:52
  • 2946
  • 0