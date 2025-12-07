Популярни
  Зимни спортове
  2. Зимни спортове
  3. Владимир Зографски преодоля с пети резултат квалификацията за втория старт от Световната купа по ски скок във Висла

Владимир Зографски преодоля с пети резултат квалификацията за втория старт от Световната купа по ски скок във Висла

  • 7 дек 2025 | 15:28
  • 123
  • 0
Владимир Зографски преодоля с пети резултат квалификацията за втория старт от Световната купа по ски скок във Висла

Владимир Зографски преодоля квалификацията за втория старт на голямата шанца във Висла (Полша) от поредния кръг в Световната купа по ски скок при мъжете. Българинът направи скок от 132.0 метра, който му осигури 125.7 точки и пета позиция. Така Зографски без проблем намери място място сред 50-те участници в същинското състезание, което предстои по-късно следобед.

Квалификацията спечели словенецът Домен Превц със скок от 132.5 метра и 136.0 точки.

Шампионът от веригата „Четирите шанци“ и актуален носител на Световната купа Даниел Чофених (Австрия) се класира седми със 122.5 точки след скок от 125.0 метра, а лидерът в генералното класиране за Световната купа през настоящия сезон Анже Ланишек от Словения дели девето място в пресявката.

В събота Владимир Зографски завърши на 11-о място в първия старт от Световната купа по ски скокове във Висла.

