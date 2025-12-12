Лекоатлетическият клуб Берое награди най-изявените си спортисти за 2025 година

Спортен клуб по лека атлетика Берое награди най-изявените си спортисти за 2025 година по време традиционния си коледен празник. Това съобщиха от клуба и пресцентъра на Община Стара Загора.

От клуба отчетоха една успешна година, изпълнена с много предизвикателства, успехи и увеличаване на броя на трениращите деца. По време на празника в закритата лекоатлетическа писта специални награди от клубното ръководство бяха раздадени в три категории - деца, младежи до 14 години и изявени спортисти.

Специални отличия получиха медалистите на СКЛА Берое за 2025 година - Михаил Пашов, Дария Цочева, Антония Анастасова, Стилиан Александров, Павел Петров, Калина Карачева, Зара Илиева, Алис Илиева, Мартин Драганов, Катерина Нестеренко, Християна Василева, Девора Аврамова, както и голяма звезда на старозагорския клуб при мъжете Тихомир Иванов, който не успя да присъства на празника заради тренировъчен процес в чужбина.

Награди за постигнатото 2-ро място в щафета на Националния шампионат за девойки до 20 години бяха присъдени на Дария Цочева, Антония Анастасова, Алис Илиева и Калина Карачева.

Към днешна дата в СКЛА Берое активно трениращи са 263 деца на възраст от 6 до 18 години. Активно тренират и се състезават десетки мъже и жени до 30 години, както и много и ветерани.

През август в Стара Загора бе открита новата тренировъчна лекоатлетическа писта над стадион "Берое".

Лекоатлетът от клуба Тихомир Иванов бе избран за "Най-добър спортист на Стара Загора 2024".