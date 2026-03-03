Десетимата най-модерни атлети в Европа

Седмицата на модата в Париж (2-10 март) е в разгара си и светът се стича във френската столица, готов за модни подиуми, ревюта и презентации. Самите спортисти не са чужди на светлината на прожекторите и на последните тенденции, така че в сайта на Европейската атлетика разгледаха 10 от най-стилните атлети в Европа.

Джазмин Сойърс (Великобритания)

Когато си помислите за мода и атлети, Джазмин Сойърс е едно от първите имена, които изникват в съзнанието. Златната медалистка в скока на дължина от Европейското първенство по лека атлетика в зала в Истанбул 2023 е добре запозната и с двата вида писти – атлетическата и модния подиум.

Модата се оказва ключов начин за Сойърс да се справи с разкъсването на ахилеса си през април 2024 г. Докато пропускаше състезания, тя се потопи стремглаво в света на модата, към който винаги е изпитвала страст.

Но това не е всичко – Сойърс също така сама изработва дрехите си! Тя е създавала рокли за филмови премиери, церемонии по награждаване и телевизионни предавания.

Арманд Дуплантис (Швеция)

Арманд Дуплантис привлича тълпите, където и да отиде, като хората отчаяно искат да го видят как подобрява световния си рекорд – отново. Но той също така обича да изследва света на модата.

Дуплантис се възползва от всяка възможност да се облече елегантно, а такива шансове не му липсват! Той и годеницата му Дезире Ингландер често се състезават за титлата "най-добре облечена двойка“ във всяка стая, в която влязат.

Независимо дали е с костюм и вратовръзка, или със суитшърт и бейзболна шапка, Дуплантис задава стандарти и извън пистата, възприемайки модата с ентусиазъм.

Кийли Ходжкинсън (Великобритания)

Скорошната рекордьорка на 800 метра в зала Кийли Ходжкинсън блести ярко извън пистата чрез модата си, точно както го прави и на нея.

От характерните си дълги руси коси до бляскавите си визии, Ходжкинсън не се притеснява да бъде в центъра на вниманието. Тя е посещавала модни ревюта по целия свят, включително шоу на Christian Louboutin през октомври 2025 г.

Модата очевидно е също толкова голяма страст за Ходжкинсън, колкото и леката атлетика, и нямаме търпение да видим как пресечните точки на двете ѝ любови ще продължат да се преплитат.

Саша Зоя (Франция)

Не можем да говорим за Седмицата на модата в Париж, без да споменем модната икона Саша Зоя. Роденият в Австралия френски атлет въплъщава духа на парижката модна седмица перфектно – той изследва различни стилове, шарки, материи и пози, за да създаде мода, достойна за личен Pinterest борд.

Зоя разширява границите на мъжката мода и не се страхува да опита нещо ново, като понякога дори носи пола върху панталон – той винаги намира начин да се открои!

Рашидат Аделеке (Ирландия)

Ирландката Рашидат Аделеке демонстрира любовта си към модата както чрез аксесоарите си на пистата, така и чрез тоалетите си извън нея. По време на Олимпийските игри в Париж 2024 Аделеке стана популярна в социалните мрежи със своята красота и голяма бяла панделка в косата, които оставиха феновете във възторг.

Нейната детайлна грижа за прическите по време на състезание е едно от нещата, които наистина отличават бегачката на 400 метра, наред с малките, но привличащи вниманието бижута.

Но извън стадионите тя също е призната от модния свят и дори беше едно от лицата на първата по рода си Седмица на модата в Ирландия през 2025 г.!

Дина Ашър-Смит (Великобритания)

Британката Дина Ашър-Смит е друга звезда, която се движи между атлетиката и модата, и дори е била на корицата на британския Vogue.

През 2025 г. тя споделя пред Esquire: "Трейси Елис-Рос е основното ми вдъхновение, обожавам я. Голям фен съм на Вивиан Уестууд и на това, което тя отстояваше.“

"Обичам работата на Маккуин и Галиано. Също така съм голям фен на Матийо Блази (креативен директор на Chanel). Свързвам се с неговата отдаденост на майсторството и иновациите, и се отъждествявам с това като спортист, тъй като винаги се опитвам да мисля как да бъда по-добра и да се справям по-добре по иновативни начини.“

За Ашър-Смит красотата се крие в избора, който модата предоставя – че жените не трябва да бъдат бляскави през цялото време, а вместо това могат да изберат да се представят така, както се чувстват най-добре.

Марсел Джейкъбс (Италия)

Двукратният европейски шампион Марсел Джейкъбс винаги е имал интерес към модата, докато е растял в Италия. Той обича да обръща специално внимание на детайлите, дори когато се състезава.

Често може да бъде видян с блестяща верижка и няколко гривни по време на бяганията си, като се уверява, че дори на пистата и в униформа, той все още изглежда добре.

През 2023 г. той също така стартира своя собствена линия със стоки, която включваше тениски с графики и суитшърти с лика на олимпийския шампион от 2021 г., неговото име или фразата „ако можеш да го мечтаеш, можеш да го бъдеш“.

Алиса Шмидт (Германия)

Германската бегачка на 400 и 800 метра Алиса Шмидт е една от най-следваните лекоатлетки в света в Instagram, натрупвайки повече от пет милиона последователи чрез комбинацията си от съдържание за тренировки и мода.

Нейната популярност ѝ помогна да пробие в света на модата, като дори направи своя дебют на модната седмица в Милано през 2021 г., когато дефилира за Hugo Boss заедно със звезди на моделинга като Джиджи Хадид.

Ева Свобода (Полша)

Полската ракета Ева Свобода не изразява любовта си към модата по стереотипен начин. Вместо това тя често я показва чрез смел грим и многобройните си татуировки.

Тя е една от най-разпознаваемите европейски атлетки именно заради татуировките си, но също така винаги се отличава с перфектен маникюр и аксесоари като множество пръстени, гривни и колие.

Пистата е модният подиум за Свобода и тя определено я кара да блести!

Лоренцо Симонели (Италия)

Настоящият европейски шампион на 110 метра с препятствия Лоренцо Симонели започна да изследва света на модата съвсем наскоро, като дори беше модел за Nike миналата година.

След неговата пробивна 2024 година, в която спечели злато на домашното европейско първенство и сребро на световното в зала, онлайн ясно се вижда, че атлетът е започнал да експериментира повече с облеклото си.