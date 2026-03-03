Кейт О’Конър спечели златото в скока на дължина с неудържимия си състезателен дух

Дори в един сравнително лек уикенд по нейните собствени стандарти в многобоя, Кейт О’Конър успя да покори нови върхове с вече неудържимия си състезателен стил. Тя записа две нови лични постижения от изключително високо качество, а това е само началото на сезона за нея.

В първата си поява за 2026 г. О’Конър участва в две индивидуални дисциплини на националния шампионат в зала. В неделя тя спечели безапелационно титлата в скока на дължина с грандиозен първи опит, след като в събота завърши втора след Сара Лавин на 60 метра с препятствия. Въодушевена и пълна с енергия, тя не би могла да си пожелае по-добър старт.

Залата Sport Ireland Arena беше препълнена, отчасти в очакване на завръщането на О’Конър в състезанията за първи път след спечелването на сребърен медал в седмобоя на Световното първенство в Токио миналия септември. Вече изглежда, че тя е преминала на следващо ниво, а самочувствието ѝ също расте.

Преди това състезание най-доброто ѝ постижение в скока на дължина беше 6.32 м, поставено по време на сребърния ѝ медал в петобоя на Световното първенство в зала преди година. В неделя тя разби този резултат още с първия си опит, приземявайки се на внушителните 6.50 м – третият най-добър скок на ирландка в историята.

След това тя направи опити от 6.29 м и 6.35 м, преди да реши да приключи, пропускайки последните си три скока, напълно удовлетворена от представянето си. Това беше и своеобразна имитация на трите опита, позволени в петобоя – следващото ѝ състезание, тъй като Световното първенство в зала в Торун, Полша, е след по-малко от три седмици.

След като в събота подобри личния си рекорд на 60 м с препятствия от 8.30 на 8.21 секунди (Лавин спечели с 8.07), О’Конър отлично знае как тези резултати биха се отразили на резултата ѝ в петобоя. Но това е тема за друг ден, а 25-годишната атлетка от Дъндалк засега е напълно доволна.

"Дойдох тук, за да вляза във форма, да видя докъде съм стигнала, така че съм абсолютно щастлива“, каза тя. "Тренировките дават резултат и се надявам да мога да повторя същото, когато отида на Световното в зала, да се състезавам с най-добрите момичета и дано отново направя нещо добро.“

"Тренировките вървят страхотно, имам огън в себе си, знам какво искам да постигна тази година и ще дам всичко от себе си, за да го направя. Да бъда пред такава публика, наистина се насладих на завръщането си. Имах цел, към която да работя, и все още имам. Надявам се тази година да направя още магически неща.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages