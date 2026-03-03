Американска атлетка бе лишена от титла след груба грешка на организаторите

Американската лекоатлетка Джес Макклейн изглеждаше сигурна победителка в шампионата на САЩ по полумаратон през 2026 г. в неделя, докато хаос не провали състезанието ѝ. На по-малко от две мили преди края на 13.1-милното трасе, Макклейн водеше групата със значителна преднина и изглеждаше, че ще се поздрави с лесна победа в Атланта.

Внезапно обаче се стигна до катастрофална грешка, когато 34-годишната състезателка, следвана от Ема Грейс Хърли и Една Кургат, беше поведена в грешна посока.

Според Athletics Illustrated трите водещи бегачки са последвали водещия мотоциклет извън състезателното трасе за около 400 метра.

Когато осъзнават грешката си, триото е трябвало да пробяга допълнителни 400 метра, за да се върне на правилния път. В този момент обаче вече е било твърде късно. Макклейн се срина от първото до деветото място, докато Хърли и Кургат пресякоха финалната линия съответно на 12-та и 13-та позиция.

Смята се, че в момента на грешното отклонение Макклейн е имала преднина от около 30 секунди пред Хърли и Кургат.

Въпреки че е отговорност на бегачите да познават трасето, се съобщава, че в грешката са участвали три превозни средства – полицейски мотоциклет, автомобил на медиите и мотоциклет с оператор.

От USATF (Атлетическата федерация на САЩ) потвърдиха след състезанието, че е бил подаден протест, но той е бил отхвърлен. Последвалото обжалване също е било отхвърлено.

В изявление на USATF се казва: "Апелативното жури установи, че "събитието не отговаря на правило 243 на USATF и че трасето не е било адекватно маркирано в точката на грешното насочване. Това нарушение е допринесло за грешната посока, поета от атлетите в челната четворка по това време. Въпреки това, апелативното жури не намира възможност в правилника на USATF за промяна на реда на финиширане.“

"Редът на финиширане, както е публикуван, се счита за окончателен“, се добавя в изявлението.

На финалната линия бясната Макклейн е заявила, че е "вбесена“, и не е трудно да се разбере защо.

Грешката я лиши от националната титла, която щеше да бъде първата в кариерата ѝ на дълги разстояния.

Освен това състезанието служеше и като квалификация за Световния шампионат по шосейно бягане през 2026 г., като първите трима финиширали си осигуряваха място в Копенхаген.

Заради грешката Макклейн може да е пропуснала място на Световното първенство, както и награда от 20 000 долара за първото място.

Въпреки това от USATF заявиха, че отборът за Световното първенство няма да бъде потвърден преди май и че организацията „ще прегледа внимателно събитията от Атланта“.

В изявлението се добавя: "Макар да разбираме, че атлетите искат този въпрос да бъде решен бързо, нашият процес ще гарантира, че окончателното решение е в най-добрия интерес на всички замесени спортисти.“

Снимки: Gettyimages