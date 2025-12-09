Станаха известни номинираните в анкетата “Спортист на годината на община Мездра” за 2025 г.

Популярни
  • 9 дек 2025 | 16:24
  • 251
  • 0
17 състезатели са номинирани от своите клубове в 25-ото юбилейно издание на анкетата за определяне на 10-те най-добри спортисти, Спортист №1, Треньор и Отбор на годината на община Мездра за 2025 г. Треньорските номинации са 5, а за „Отбор на годината” се съревновават 6 клубни формации. Класацията се организира ежегодно от 2001 г. насам от Община Мездра.

Най-много индивидуални номинации за “Спортист на годината 2025” - по 7, са подали СКЛА Атлет - Мездра: Милица Мирчева, Иво Балабанов, Мартин Балабанов, Мирослав Спасов, Таня Димитрова, Натали Недева и Михаела Бежанова, и ОФК Локомотив - Мездра: Ивайло Сайков, Ивайло Бояджиев, Цветомир Караиванов, Асен Асенов, Пламен Петров, Михаил Бешев и Васил Сапунджиев. Три номинации има ШК Локомотив - Мездра: Самуил Генов, Крум Генов и Силвия Ценова.

Останалите 7 лицензирани спортни клубове в общината: ЖКХГ Анелия, ХК Локомотив, КИБИ Лотос-М, СКЛА Митко Ценов Рънинг Тийм - Мездра, Офроуд клуб Зверино 4х4 Екстрийм - с. Зверино, ФК Скала-2015-Оселна - с. Оселна и ФК Околчица - с. Моравица не подадоха индивидуални номинации.

Треньорските номинации са: Йоло Николов (СКЛА Атлет), Николай Нинов и Владимир Найденов (ОФК Локомотив), Цветелина Цинцарска (ЖКХГ Анелия) и SIM Тошко Кирков (ШК Локомотив).

За “Отбор на годината” претендентите са: Представителен отбор мъже, Юноши младша възраст (U17) и Детски отбор, родени през 2014 г. на ОФК Локомотив, Отбор по масов спорт „КГБ“ и Отбор „Весели деца“ (8-11 г.) на ЖКХГ Анелия и Отбор по кореспондентен шахмат мъже на ШК Локомотив.

10-те най-добри спортисти, Спортист №1, отбор и треньор на годината за 2025 г. ще бъдат определени от 10-членна експертна комисия с председател кмета на община Мездра Иван Аспарухов, в която влизат представители на Общинския съвет и Общинската администрация, учители по физическо възпитание и спорт в местните училища и журналисти.

Церемонията по връчване на наградите ще се състои на 16 януари 2026 г.

Мирослав Гетов/ Община Мездра

