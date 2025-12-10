Иво Балабанов и Милица Мирчева за поредна година са сред най-добрите атлети на България

Двама състезатели на СКЛА Атлет - Мездра са номинирани в традиционната анкета „Атлет и Атлетка на България“ за 2025 г., организирана от списание „Атлетика“ и от специализирания сайт за лека атлетика www.atletikabg.com. Това са един от най-добрите български атлети в бяганията на средни и дълги разстояния при мъжете Иво Балабанов и националната рекордьорка в маратона, полумаротана и на 10 000 м при жените Милица Мирчева. Личен треньор и на двамата атлети е Йоло Николов.

В допитването са номинирани 42-ма водещи български атлети - 22-ма при мъжете и 20 при жените, които имат най-добри резултати през годината (по сравнителната таблица на World Athletics), най-големи успехи с националния отбор и значими резултати като напр. национални рекорди, както и представянето им на световни, европейски, балканки и национални шампионати.

Останалите атлети, които са номинирани, по азбучен ред, са:

• мъже: Божидар Саръбоюков (скок дължина и троен скок), Валентин Андреев (чук), Васил Антонов (400 м и смесена щафета 4х400 м), Димо Андреев (чук), Георги Петков (100 м и 60 м), Димитър Панделиев (400 м и 800 м), Зинга Барбоза Фирмино (троен скок), Иван Минков Иванов (800 м), Йоан Каменов (60 м и 100 м), Кристиан Цанев (скок височина), Крум Захариев (десетобой и седмобой), Лъчезар Вълчев (троен скок), Мартин Проданов (800 м), Никола Караманолов (60 м и 100 м), Станислав Станков (60 м с пр. и 110 м с пр.), Стилиян Орлинов (скок дължина), Тихомир Иванов (скок височина), Тодор Петров (гюле), Теодор Янков (скок дължина), Християн Касабов (110 м с пр.) и Христо Илиев (100 м и 200 м );

• жени: Анжелина Петкова (троен скок), Андреа Савова (400 м и 200 м), Габриела Петрова (троен скок и скок дължина), Галина Николова (скок дължина и троен скок), Девора Аврамова (полумаратон, 10 000 м, 5 км шосе и 10 км шосе), Емили Кирякова (110 м с пр. и 60 м с пр.), Ива Деливерска (60 м с пр. и 100 м с пр.), Ирен Саръбоюкова (скок височина), Лиляна Георгиева (800 м, 600 м и 1500 м), Маринела Нинева (полумаратон и маратон), Милена Миткова (скок дължина), Натали Захариева (скок височина), Натали Костова (скок височина), Пламена Миткова (скок дължина, 60 м и 100 м), Радина Величкова (60 м, 100 м и 200 м), Радостина Балова (маратон), Рая Димитрова (60 м, 100 м и 200 м), Росина Николова (400 м и 800 м) и Сияна Бръмбарова (скок дължина и скок височина).

***

Ето най-добрите резултати и най-значимите успехи на Иво Балабанов и Милица Мирчева (СКЛА Атлет - Мездра) през годината:

• Иво Балабанов (бягания на средни и дълги разстояния):

- 3000 м - 8:11.79 мин. (988 т. по сравнителната таблица на World Athletics), 5000 м - 13:46.54 мин. (1045 т.), 10 000 м - 29:15.81 мин. (1018 т.),

- два сребърни медала на Балканския шампионат за мъже и жени на открито във Волос, Гърция - на 5000 м и на 3000 м,

- трикратен шампион на България при мъжете: на 5000 м на открито, 5 км шосе и на 10 км крос кънтри,

- 14-то място на 5000 м на Европейския отборен шампионат Втора лига в Марибор, Словения,

- 10-място на 10 000 м във Финал „Б“ на Европейската купа на 10 000 м в Пасе, Франция,

- 5 златни медала на 5 км и на 10 км на международни шосейни състезания в България, Македония и Албания,

- пето постижение на 5000 м (13:46.54 мин.) във вечната българска ранглиста за мъже,

- Иво Балабанов оглавява българските ранглисти за 2025 г. при мъжете в четири дисциплини: 3000 м, 5000 м, 10 000 м и 10 км (шосе) на открито.

• Милица Мирчева (бягания на средни и дълги разстояния):

- 5000 м - 16:12.03 мин. (1028 т.),

- трикратна шампионка на България при жените: на 5000 м на открито и по офроуд (планинско) бягане на 6,8 км в дисциплината „Изкачване“ и на 15,2 км в дисциплината „2 обиколки“, както и сребърна медалистка на 3000 м в зала и на 1 миля шосе,

- 23-о място в дисциплината „Изкачване“ на Световното първенство по планинско и трейл бягане в Канфранк, Испания,

- 9-то място на 5000 м на Европейския отборен шампионат Втора лига в Марибор, Словения,

- 14-то място в дисциплината „Крос-кънтри“ (8 км) на Световните военни зимни игри в Люцерн, Швейцария,

- шампионка при жените на Балканското военно първенство по планинско бягане във Връдник, Сърбия,

- 1-во място на 21 км на „Трявна Ултра 2025“ и на 32 км на „Персенк Ултра 2025“,

- 1-во място на класическата дистанция от 42 км на Международния планински маратон „Хайдушки пътеки“ в Сливен,

- Милица Мирчева оглавява българската ранглиста за 2025 г. при жените на 5000 м на открито и е на второ място в две дисциплини - 3000 м в зала и на 1 миля (шосе) на открито.

***

Иво Балабанов е номиниран в анкетата „Атлет и Атлетка на България“ за седми път. Миналата година той се класира на 12-то място при мъжете, през 2023 г. - на 6-то място, през 2022 г. - на 16-о място, през 2019 г. - на 10-о място, през 2018 г. - на 12-о място, а през 2016 г. - раздели 18-о-19-о място.

Милица Мирчева намира място в престижното допитване за единайсети път. Миналата година тя беше определена за Атлетка №6 на България, през 2023 г. и 2022 г. - за Атлетка №2, през 2021 г. зае 10-о място, през 2020 г. - 6-о място, през 2019 г. - 9-о място, през 2017 г. - 16-о място, през 2016 г. - 14-о място, през 2015 г. - 12-о място, а през 2014 г. - 6-о място.

Резултатите от генералното гласуване за „Атлет и Атлетка на България“ за 2025 г. ще бъдат обявени в края на годината.

Мирослав Гетов