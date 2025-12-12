Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Рованпера ще стартира в Супер Формула без тестове?

Рованпера ще стартира в Супер Формула без тестове?

  • 12 дек 2025 | 17:51
  • 253
  • 0

Двукратният световен шампион в WRC Кале Рованпера се оттегли от тридневния тест в Супер Формула заради заболяване, а мениджърът му прогнозира, че финландецът може да не получи нов шанс да кара до началото на сезона.

Кале получи лекарска забрана заради възпаление на вътрешното ухо и проблеми със зрението и вестибуларния апарат след първата сутрин на изпитанията.

Медицински проблем извади Рованпера от тестовете в Супер Формула
Медицински проблем извади Рованпера от тестовете в Супер Формула

„Този период на подготовка е много важен защото до началото на сезона няма друга тестова сесия – обясни мениджърът на Кале Тимо Юки пред финландския вестник Helsingin Sanomat. – Това трябваше да е важна подготовка за новаците в шампионата. Добрата новина е, че симптомите при Кале трябва да отминат бързо, след като той се отдаде на пълна почивка.“

Той потвърди, че все още „няма решение“ как ще продължи подготовката на Кале с изключение на потвърденото му участие във Формула Регионал в Нова Зеландия, чийто календар включва 4 кръга в началото на следващата година.

Рованпера стартира новата си кариера през януари в Нова Зеландия
Рованпера стартира новата си кариера през януари в Нова Зеландия
Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Грязин: За мен е огромна чест да карам за Ланча

Грязин: За мен е огромна чест да карам за Ланча

  • 12 дек 2025 | 13:26
  • 400
  • 0
Официално: Николай Грязин вече е пилот на Ланча

Официално: Николай Грязин вече е пилот на Ланча

  • 12 дек 2025 | 12:53
  • 2799
  • 2
Медицински проблем извади Рованпера от тестовете в Супер Формула

Медицински проблем извади Рованпера от тестовете в Супер Формула

  • 11 дек 2025 | 21:10
  • 1072
  • 0
Готови са правилата за новите WRC коли

Готови са правилата за новите WRC коли

  • 11 дек 2025 | 20:10
  • 2355
  • 0
Сайнц: Искам да стана световен шампион и съм готов да чакам!

Сайнц: Искам да стана световен шампион и съм готов да чакам!

  • 11 дек 2025 | 19:43
  • 1431
  • 1
Ред Бул няма да търси заместник на Марко, закрива позицията му

Ред Бул няма да търси заместник на Марко, закрива позицията му

  • 11 дек 2025 | 19:25
  • 2328
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Черно море 0:3 Арда, два бързи гол за гостите

Черно море 0:3 Арда, два бързи гол за гостите

  • 12 дек 2025 | 18:26
  • 6713
  • 6
Може да има Левски - ЦСКА на 1/4-финал за Купата, ето кога е жребият

Може да има Левски - ЦСКА на 1/4-финал за Купата, ето кога е жребият

  • 12 дек 2025 | 15:25
  • 16095
  • 37
Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

  • 12 дек 2025 | 08:05
  • 30563
  • 65
Ботев (Пловдив) понесе нов удар от ФИФА - броят на санкциите става притеснителен

Ботев (Пловдив) понесе нов удар от ФИФА - броят на санкциите става притеснителен

  • 12 дек 2025 | 15:05
  • 10177
  • 6
Слот: Днес ще говоря със Салах, но няма причина да не искам да остане

Слот: Днес ще говоря със Салах, но няма причина да не искам да остане

  • 12 дек 2025 | 11:32
  • 12688
  • 8
Добри новини за Левски: Сангаре няма да покорява Африка

Добри новини за Левски: Сангаре няма да покорява Африка

  • 12 дек 2025 | 10:29
  • 11817
  • 25