Рованпера ще стартира в Супер Формула без тестове?

Двукратният световен шампион в WRC Кале Рованпера се оттегли от тридневния тест в Супер Формула заради заболяване, а мениджърът му прогнозира, че финландецът може да не получи нов шанс да кара до началото на сезона.
Кале получи лекарска забрана заради възпаление на вътрешното ухо и проблеми със зрението и вестибуларния апарат след първата сутрин на изпитанията.
Медицински проблем извади Рованпера от тестовете в Супер Формула
„Този период на подготовка е много важен защото до началото на сезона няма друга тестова сесия – обясни мениджърът на Кале Тимо Юки пред финландския вестник Helsingin Sanomat. – Това трябваше да е важна подготовка за новаците в шампионата. Добрата новина е, че симптомите при Кале трябва да отминат бързо, след като той се отдаде на пълна почивка.“
Той потвърди, че все още „няма решение“ как ще продължи подготовката на Кале с изключение на потвърденото му участие във Формула Регионал в Нова Зеландия, чийто календар включва 4 кръга в началото на следващата година.