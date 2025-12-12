Рованпера ще стартира в Супер Формула без тестове?

Двукратният световен шампион в WRC Кале Рованпера се оттегли от тридневния тест в Супер Формула заради заболяване, а мениджърът му прогнозира, че финландецът може да не получи нов шанс да кара до началото на сезона.

Кале получи лекарска забрана заради възпаление на вътрешното ухо и проблеми със зрението и вестибуларния апарат след първата сутрин на изпитанията.

Kalle Rovanpera's first Super Formula test came to a premature end this week, with the double World Rally champion encountering a medical disorder.https://t.co/ZlMfpaP0Ub — PlanetF1 (@Planet_F1) December 11, 2025

Медицински проблем извади Рованпера от тестовете в Супер Формула

„Този период на подготовка е много важен защото до началото на сезона няма друга тестова сесия – обясни мениджърът на Кале Тимо Юки пред финландския вестник Helsingin Sanomat. – Това трябваше да е важна подготовка за новаците в шампионата. Добрата новина е, че симптомите при Кале трябва да отминат бързо, след като той се отдаде на пълна почивка.“

Той потвърди, че все още „няма решение“ как ще продължи подготовката на Кале с изключение на потвърденото му участие във Формула Регионал в Нова Зеландия, чийто календар включва 4 кръга в началото на следващата година.

Рованпера стартира новата си кариера през януари в Нова Зеландия