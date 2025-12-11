Медицински проблем извади Рованпера от тестовете в Супер Формула

Двукратният световен рали шампион Кале Рованпера беше принуден да се оттегли от общия тест в японската Супер Формула, който се провежда след края на сезона.
Кале кара само в сутрешната сесия на първия ден, след това не се върна на пистата заради лекарска забрана. Кале се е оплакал на екипа си KCMG, че не се чувства добре, а малко по-късно лекарите открили, че финландецът има възпаление на вътрешното ухо и това засяга усещането му за баланс и зрението.
Рованпера стартира новата си кариера през януари в Нова Зеландия
Рованпера потвърди, че лекарите са му забранили да се качва в колата тази седмица. Сред симптомите на болестта на Рованпера е и усещането за световъртеж, което се отразява зле на пилотирането.
Рованпера напусна Световния рали шампионат след края на сезон 2025, а през 2026 ще го гледаме в Супер Формула, след това евентуално и във Формула 2 по пътя му към Формула 1.
Никола Цолов с най-много обиколки във втория ден от тестовете
Снимки: Gettyimages