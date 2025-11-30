Популярни
Марсилия пропусна нова възможност да стъпи на върха

  • 30 ное 2025 | 00:54
Марсилия пропусна нова възможност да стъпи на върха

Марсилия отново не успя да се възползва от грешка на Пари Сен Жермен и да оглави класирането. По-рано през деня парижани загубиха от Монако. Отборът на Роберто Де Дзерби обаче не успя да победи в домакинството си на Тулуза и срещата завърши 2:2. Попадение на резервата Сантиаго Идалго в 92-ата минута смълча "Стад Велодром".

Гостите започнаха предпазливо двубоя, като разчитаха на контраатаки. Техният план сработи и в 14-ата минута Емерсон откри резултата. Марсилия нямаше идеи как да преодолее сгъстената защита на съперника и създаде много малко през първата част. Удар на Обамеянг бе изчистен от голлинията малко преди почивката.

Тимът на Де Дзерби подобри представянето си през втората част и заигра на по-висока скорост. Удар на Хьойберг след рикошет срещна гредата. Гостите имаха шанс да удвоят аванса си. Арон Дьонум се опита елегантно да преодолее вратаря, но топката срещна гредата. Малко по-късно Марсилия изравни с гол на Игор Пайшао.

Домакините стигнаха до пълен обрат в 74-ата минута, когато Хьойберг се възползва от центриране на Обамеянг и с глава прати топката в мрежата. В края на мача защитата на Марсилия изпусна Идалго след един дълъг тъч и резервата прехвърли Рули след удар с глава.

