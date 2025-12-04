Популярни
  • 4 дек 2025 | 17:08
  • 193
  • 0
Де Дзерби за Лига 1: Никой не се откъсва, никой не е мъртъв на дъното

Треньорът на Олимпик Марсилия Роберто Де Дзерби обяви, че иска да остане още дълго в отбора и да има стабилност в клуба.

"Ще видим как ще реагираме утре в мача с Лил, смятам, че играчите са интелигентни. Истината е, че не спечелихме срещу Тулуза, вкараха ни глупав гол. Но един далечен тъч в 92-рата минута няма да промени всичко. Загубихме две точки и лидерството в класирането заради този тъч. Замислих се колко тъча се изпълняват всеки уикенд в мачовете по света - хиляди, милиони и има само по един гол на един милиард случая. Така че нямахме шанс. Липсваше ни организация и комуникация", каза италианският специалист пред вестник "Екип".

Де Дзерби отрече да е получавал предложение от Интер
Де Дзерби отрече да е получавал предложение от Интер

"Имаме 11 мача за 35 дни от началото на месеца до януари 2026, като повечето са решаващи. Мислите ли, че това може да стане с 12-13 играчи. Искам всички играчи да участват, през май да се борим още за трофеи. Защо да нямаме амбиции да успеем? Днес имаме много контузени, имахме много енергия в първото полувреме срещу Тулуза", каза още той.

"Лига 1 е много хомогенна, много изравнена, никой не се откъсва напред, никой още не е мъртъв в дъното. Метц дори тръгна нагоре с победи срещу Ланс или Ница. Анже е отборът, който играе най-добре в този момент. Много ми харесва техният треньор (б. а. - Александр Дюжьо). Тулуза има ясни идеи. Това доказва, че Лига 1 е трудна технически, физически, стадионите са пълни. Не ме притеснява, че това не се вижда много извън Франция", добави треньорът.

"Аз се виждам още дълго време тук, искам да изкарам повече от три години. да бъде един от треньорите с голям стаж в историята на клуба. Чувствам се добре, дори сред критиките и освиркванията. Не се обиждам лесно. Някои критици са лошо настроени. Ако всички са доволни, ще се радвам да остана тук. Има очаквания, напрежение. Но отборът може да спечели всичко през сезона", завърши Де Дзерби.  

