  3. Инцидентът в Барселона ли провали Верстапен?

Инцидентът в Барселона ли провали Верстапен?

  • 11 дек 2025 | 14:34
  • 492
  • 0

4-кратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен се бори до последно за титлата срещу пилотите на Макларън Ландо Норис и Оскар Пиастри, спечели последния старт в Абу Даби, но това се оказа недостатъчно.

Макс направи впечатляващо завръщане в челото, въпреки че изоставаше на 104 точки от първото място след състезанието на “Зандвоорт”, а след финала на последния старт остана на 2 точки от Ландо Норис, който детронира нидерландеца и стана световен шампион.

Хамилтън няма намерение да се отказва от Формула 1
Хамилтън няма намерение да се отказва от Формула 1

След надпреварата в Абу Даби Макс беше запитан за състезанието в Барселона, където той удари Джордж Ръсел и беше наказан, като това му струва 9 точки, а те можеше да са решаващи в битката за титлата. Оказа се обаче, че точно този спомен не допада особено на Верстапен.

“Има ли значение този инцидент - риторично запита Верстапен, въпреки че призна грешката си пред нидерландска телевизия и се ядоса на репортерите. - Забравяте всичко останало, което се случи този сезон. Единственото нещо, което споменавате е Барселона. Знаех си, че ще се върнем там. И сега ми се усмихвате глупаво.

Васьор защити критиките на пилотите на Ферари
Васьор защити критиките на пилотите на Ферари

“Да, това е част от състезанията, човек се учи от живота. Шампионатът се състои от 24 кръга. През втората половина на сезона аз също получих много подранили коледни подаръци, така че и това също може да е обект на интересни въпроси.”

По-късно стана ясно, че репортерът на The Guardian Джайлс Ричардс, който пък беше обвинен от нидерландските му колеги, че се опитва да провокира Верстапен с такива въпроси.

Верстапен наистина загуби тези точки в Испания, но с оглед на начина, по който се разви сезонът, то всеки един от претендентите за титлата може да даде по няколко такива примери за пропуснати възможности или пък подаръци, направени от съперниците му.

Дръзки крадци завързаха Вили Вебер и го обраха
Дръзки крадци завързаха Вили Вебер и го обраха
Снимки: Gettyimages

