Кубрат Пулев иска по-строги допинг правила в бокса

Кубрат Пулев иска в бокса да се направи много повече по отношение на допинг епидемията, пише в материал на BoxingScene. В навечерието на защитата на „регулярната“ си титла на WBA срещу руснака Мурат Гасиев, Пулев заяви, че знае за негов скорошен съперник, който е дал положителна допинг проба, но това никога не е излязло наяве. Той е бил готов да даде реванш на този боксьор, но властите са отказали да позволят мачът да се състои.

Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

„Трябва да има по-добър контрол, защото в момента, дори и до днес (11.12), нямаме допинг контрол за този мач“, каза той за двубоя с Гасиев, цитиран от BoxingScene. „Това не е добре. Боксът трябва да си остане спорт. Боксът трябва да бъде безопасен, не война. Когато няма допинг контрол, не е добре и това вече няма да е спорт, а война. Трябва да си остане спорт, защото това е едно от най-важните неща – трябва да има добър допинг контрол.“

Кобрата се подразни от различните ръкавици на Гасиев

44-годишният ветеран се занимава с бокс от 10-годишна възраст. Той има над 300 мача при аматьорите, а като професионалист се е изправял срещу съперници като Тони Томпсън, Майкъл Спрот, Александър Димитренко, Дерек Чисора, Сам Питър, Хюи Фюри, Владимир Кличко и Антъни Джошуа.

Пулев спечели титлата, която защитава, след победа над Мануел Чар в България през 2024 г. Но му е трудно да посочи кой е най-добрият съперник, срещу когото се е изправял.

Дионтей Уайлдър: Гледал съм Пулев милион пъти, ще е страхотна битка

„Не мога да кажа – трудно е“, заяви Пулев. „Боксирал съм се с толкова много. При аматьорите съм се бил срещу кубински боксьори, така че е трудно да се каже. Мисля, че всеки боксьор може да бъде най-добрият – могат да бъдат невероятни в една вечер, ако са подготвени.“

При аматьорите той се е изправял срещу много известни имена – от Одланер Солис и Роберто Камареле (по няколко пъти) до Султан Ибрагимов и Ислам Тимурзиев. И твърди, че страстта му към бокса все още е силна.

Кубрат Пулев е с над 10 килограма по-тежък от Гасиев

„Какво още искам [от бокса]?“, попита той. „Това е моят живот. Това е всичко за мен. Толкова много години правя това. Започнах, когато бях на 10 години – това е моят живот. Мисля, че това е велик спорт с огромна история – хиляди години.“

Пулев харесва харизмата, личността и стила на Мохамед Али, но е изучавал много от великите боксьори.

Чисора уверен, че Кобрата ще победи Гасиев

„Харесвал съм и други боксьори, и понякога взимам най-доброто от тях – нещата, които ми харесват“, каза той.

За разлика от много бойци, които трудно приемат момента на пенсионирането, Пулев смята, че ще се справи добре, когато напусне спорта.

„Разбира се – животът ми с бокс и без бокс няма голяма разлика“, каза той. „Смятам, че сега имам отделен бизнес и ще бъде същото, просто няма да тренирам и няма да съм толкова активен. Не съм драматичен [за да изпадна в депресия без бокс]. Разбирам, че нещата са такива, каквито са, и го приемам, но какво можеш да направиш? Не можеш да върнеш времето или живота си назад, или да се върнеш назад във времето, затова трябва да го цениш, докато го правиш“.

Пулев наистина го цени. Очевидно е, че се е наслаждавал на пътя си и не е готов той да приключи. Екипът му също се надява на големи вечери занапред и на пресконференцията в сряда спомена желание за реванш с Антъни Джошуа.

Пулев обаче даде ясно да се разбере, че мисли единствено за Гасиев и за продължаването на пътя си в спорта, който обича, но който, по думите му, е изпълнен с политика.

„Например, в аматьорския бокс понякога съдиите променят точките – това не е добре“, каза той. „Иначе спортът е невероятен; спортът е страхотен. Затова боксът има толкова голяма история – защото е добър. Затова е важно да бъде на Олимпийските игри – интересен е и хората имат нужда от него.“

Но Гасиев, разбира се, е на първо място.

„Той е много добър“, каза Пулев. „Бил е шампион. Никога не можеш да кажеш – стил срещу стил – кой е по-добър от другия. Мачът си е мач.“