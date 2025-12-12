Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Кобрата се подразни от различните ръкавици на Гасиев

Кобрата се подразни от различните ръкавици на Гасиев

  • 12 дек 2025 | 11:55
  • 1269
  • 0

Кубрат Пулев остана леко недоволен от ръкавиците, които организаторите IBA Pro му предоставиха за дългоочакваната битка за регулярната световна титла срещу Мурат Гасиев тази вечер в Дубай.

Кобрата се усъмни, че руснакът има по-добри ръкавици за битката, защото неговите бяха правени по поръчка от производителя "Rival" и бяха брандирани в червено и жълто. Промоутърът Али Сиеста уверяваше Пулев, че разликата между ръкавиците на Гасиев и тези на българина (изцяло в черно) е само в цветовете и брандирането.

Кубрат Пулев е с над 10 килограма по-тежък от Гасиев
Кубрат Пулев е с над 10 килограма по-тежък от Гасиев

"Никога не знаеш дали е само това. Разбрахме се всичко да е еднакво. Моите са ми малки. Разбрахме се и аз ви казах, че няма да си поръчвам лично приготвени ръкавици. Каквото е за мен, такова трябва да е и съперника, така е честно. Това е спорт, а не война. Редно е всичко да е еднакво", обясни Кобрата.

Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев
Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

Във видеото, публикувано от IBA Pro Boxing в Инстаграм, се вижда как Пулев впоследствие казва, че ще вземе модел от ръкавиците на Гасиев като своя втори комплект. За всички професионални битки боксьорите имат поне по два чифта ръкавици.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

  • 12 дек 2025 | 08:05
  • 13705
  • 43
Кубрат Пулев е с над 10 килограма по-тежък от Гасиев

Кубрат Пулев е с над 10 килограма по-тежък от Гасиев

  • 11 дек 2025 | 19:15
  • 19273
  • 31
Спаринг на Кобрата: Може да нанесе тежък удар на Гасиев

Спаринг на Кобрата: Може да нанесе тежък удар на Гасиев

  • 11 дек 2025 | 16:22
  • 7517
  • 9
Червен бряг спечели отборната титла по бокс при жените

Червен бряг спечели отборната титла по бокс при жените

  • 11 дек 2025 | 16:06
  • 776
  • 2
Sportal Fight Club със световните шампиони по кикбокс Димитрова и Радулов и съдията Божинов

Sportal Fight Club със световните шампиони по кикбокс Димитрова и Радулов и съдията Божинов

  • 11 дек 2025 | 15:10
  • 4916
  • 1
Ислам Махачев с критика към UFC: Арман трябваше да получи шанс за титлата

Ислам Махачев с критика към UFC: Арман трябваше да получи шанс за титлата

  • 11 дек 2025 | 11:16
  • 1430
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

  • 12 дек 2025 | 08:05
  • 13705
  • 43
Слот: Днес ще говоря със Салах, но няма причина да не искам да остане

Слот: Днес ще говоря със Салах, но няма причина да не искам да остане

  • 12 дек 2025 | 11:32
  • 2540
  • 0
Завързан сблъсък между Черно море и Арда на "Тича" за Купата

Завързан сблъсък между Черно море и Арда на "Тича" за Купата

  • 12 дек 2025 | 07:10
  • 6388
  • 3
Добри новини за Левски: Сангаре няма да покорява Африка

Добри новини за Левски: Сангаре няма да покорява Африка

  • 12 дек 2025 | 10:29
  • 3668
  • 6
Христо Янев търси първата си победа над Генчев

Христо Янев търси първата си победа над Генчев

  • 12 дек 2025 | 10:13
  • 5641
  • 3
Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ, Десподов блести, а Недялков с кошмарен мач

Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ, Десподов блести, а Недялков с кошмарен мач

  • 11 дек 2025 | 21:44
  • 89358
  • 257