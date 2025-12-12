Кобрата се подразни от различните ръкавици на Гасиев

Кубрат Пулев остана леко недоволен от ръкавиците, които организаторите IBA Pro му предоставиха за дългоочакваната битка за регулярната световна титла срещу Мурат Гасиев тази вечер в Дубай.
Кобрата се усъмни, че руснакът има по-добри ръкавици за битката, защото неговите бяха правени по поръчка от производителя "Rival" и бяха брандирани в червено и жълто. Промоутърът Али Сиеста уверяваше Пулев, че разликата между ръкавиците на Гасиев и тези на българина (изцяло в черно) е само в цветовете и брандирането.
Кубрат Пулев е с над 10 килограма по-тежък от Гасиев
"Никога не знаеш дали е само това. Разбрахме се всичко да е еднакво. Моите са ми малки. Разбрахме се и аз ви казах, че няма да си поръчвам лично приготвени ръкавици. Каквото е за мен, такова трябва да е и съперника, така е честно. Това е спорт, а не война. Редно е всичко да е еднакво", обясни Кобрата.
Във видеото, публикувано от IBA Pro Boxing в Инстаграм, се вижда как Пулев впоследствие казва, че ще вземе модел от ръкавиците на Гасиев като своя втори комплект. За всички професионални битки боксьорите имат поне по два чифта ръкавици.