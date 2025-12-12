Чисора уверен, че Кобрата ще победи Гасиев

Дерик Чисора е сигурен, че Кубрат Пулев ще победи Мурат Гасиев тази вечер в Дубай и ще защити регулярната си световна титла в тежка категория на Световната боксова асоциация. Именно Чисора е последният човек, побеждавал Кобрата, а това се случи в Лондон през лятото на 2022-ра със спорно разделено съдийско решение.

"Кубрат ще победи. Виждам, че е в много добра форма. Именно защото е в добра форма, ще спечели този мач. Колкото по-възрастен ставаш, толкова по-мъдър ставаш. Благодарение на опита си, Кубрат ще спечели", каза Чисора пред bTV.

Британският боец е част от звезден състав на официални гости на галавечерта в Дубай с главна битка Пулев - Гасиев. Другите знаменитости от света на бойните спортове са Дионтей Уайлдър, Джони Нелсън, Шанън Бригс, Сергей Ковальов, Дейв Алън, Бен Уитакър, Джордж Гроувс, Дарън Тил, Пол Смит, Съни Едуардс, Хенри Сехудо и Дюк Макензи.