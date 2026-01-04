Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Антъни Джошуа с първо изявление след катастрофата

Антъни Джошуа с първо изявление след катастрофата

  • 4 яну 2026 | 14:19
  • 1038
  • 0

Антъни Джошуа направи първото си публично изявление след автомобилната катастрофа в Нигерия, при която той беше ранен, а двама от най-близките му приятели и членове на екипа му загинаха.

Повдигнаха обвинения на единия шофьор, участвал в катастрофата с Джошуа
Повдигнаха обвинения на единия шофьор, участвал в катастрофата с Джошуа

Сина Гами и Латиф Айоделе загубиха живота си, след като автомобилът, в който пътуваха заедно с Джошуа, се удари в спрял камион на главен път в близост до Лагос в понеделник. Джошуа беше откаран в болница, а в сряда беше изписан и се е прибрал във Великобритания, за да присъства на погребенията на Гами – негов треньор по физическа подготовка – и Айоделе, един от личните му треньори.

Бившият двукратен световен шампион в тежка категория публикува две снимки в Instagram в неделя. На едната от тях боксьорът е седнал до майка си и още три жени, като една от тях държи снимка на Гами.

Той озаглави публикацията „Пазителят на моите братя“ („My Brother’s Keeper“). В петък полицията на щата Огун потвърди, че Аденийи Моболаджи Кайоде, който е шофирал автомобила, а Джошуа е бил пътник, е обвинен във връзка с катастрофата от магистратския съд в Сагаму.

Джошуа, роден в Уотфорд в семейство на нигерийски родители, е бил на почивка в страната след победата си с нокаут в шестия рунд над ютюбъра, превърнал се в боксьор, Джейк Пол в Маями през декември.

