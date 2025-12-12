Популярни
»
  Арсенал
  2. Арсенал
Крило на Арсенал е над всички в Шампионската лига

  12 дек 2025 | 11:15
Крилото на Арсенал Нони Мадуеке спечели наградата Играч на седмицата в Шампионската лига след силното си представяне в шестия кръг от основната фаза на турнира.

Перфектна вечер за Арсенал - шеста победа, красиви голове и сигурно място в топ 8 на ШЛ
Английският национал беше с основна заслуга за убедителната победа на “артилеристите” с 3:0 като гости на Брюж, след като отбеляза първите две попадения в мача. Така той си заслужи седмичния приз, а след него се наредиха Жул Кунде (Барселона), Шарле Де Кетеларе (Аталанта) и Оскар Глох (Аякс), като всички те също имаха по два голови приноса в този кръг на ШЛ.

Също така беше обявен и Отбора на седмицата в турнира, като освен Мадуеке, Кунде и Де Кетеларе, в него намериха място Унай Симон (Атлетик Билбао), Давид Ханцко (Атлетико Мадрид), Мохамед Салису (Монако), Нико О'Райли (Манчестър Сити), Ричард Риос (Бенфика), Ленарт Карл (Байерн Мюнхен), Мейсън Грийнууд (Марсилия) и Антъни Гордън (Нюкасъл).

Снимки: Gettyimages

