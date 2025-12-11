Популярни
  2. Арсенал
  Артета: Габриел Жезус изтърпя много, но показа колко силен е

  • 11 дек 2025 | 03:02
Арсенал продължи победния си ход в Шампионска талига с убедителен успех при визитата на Брюж - 3:0. Микел Артета даде шанс на голяма част от резервите и те не го разочароваха.

„Знаем колко трудна е Шампионската лига, а фактът, че играхме като гост, особено с толкова много отсъстващи играчи, прави тази победа още по-значима“, заяви Артета.

Кристиан Ньоргор вероятно се подготвя по-добре от всеки друг. Той ни помага да ставаме по-добри всеки ден. Може да играе на всяка позиция. Независимо дали играе повече или по-малко минути, отношението му е безупречно и това е наистина добър пример за всички нас. Мадуеке и Мартинели днес бяха великолепни. Начинът, по който застрашаваха вратата и завършваха атаките, беше изумителен", коментира испанският специалист.

Габриел Жезус се завърна след 11 месеца и беше много приятно да видим такова представяне от негова страна. Има моменти, в които оставаш почти напълно сам и трябва да преминеш през болка и несигурност. Той е преминавал през това няколко пъти в кариерата си и това показва неговата психическа устойчивост и колко силно обича да играе футбол. Много се радваме, че той се завърна", сподели Артета.

„Трябваше да се справим със ситуацията в отбранителната линия. Някои играчи бяха в състава, но не можеха да играят повече от 45 или 30 минути. Не беше лесно да се справим с това. Но играчите имат такова отношение, че ако помоля някого да играе, той ще го направи. Всички свършиха отлична работа“, завърши насатвникът на "топчиите".

Снимки: Imago

